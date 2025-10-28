¿Sydney Sweeney será la próxima chica Bond? La actriz responde a los rumores

Con el anuncio del nombre del director que se encargará de traer a las pantallas la nueva era del ‘Agente 007’, cada vez son más las especulaciones que apuntan a Sydney Sweeney como la posible actriz que dará vida a la próxima ‘chica Bond’. Ha sido en medio de esta ola de dimes y diretes que a la estrella de ‘Euphoria’ no le ha quedado más que hacer frente a esta interrogante, ¿qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a la revista Variety, la famosa que ha participado en historias como “Christy” y “Echo Valley” recibió un nuevo cuestionamiento sobre la posibilidad de unirse al reparte de la esperada película.

Y aunque Sydney Sweeney compartió una respuesta que no negó ni confirmó este hecho, sí que se dio el tiempo de expresar su admiración por la franquicia que Daniel Craig protagonizó desde 2006 hasta 2021.

“No lo sé (…) Sinceramente, no sé nada sobre todos estos rumores de Bond, pero siempre he sido una enorme fan de la franquicia. Tengo ganas y curiosidad de ver qué hacen con ella“, declaró ante los micrófonos del portal.

Sin embargo, de ser considerada para este rol su decisión de participar o no estaría relacionada de forma directa con el tipo de historia que se quiera contar: “Depende del guion. Pienso que me divertiría más si yo fuese James Bond”, añadió la famosa de 28 años de edad.

Cabe mencionar que de sumarse al proyecto, Sydney Sweeney seguiría los pasos de celebridades como Léa Seydoux y Ana de armas, dos de las actrices que conformaron última entrega de la saga, titulada ‘Sin tiempo para morir’ y lanzada en 2021.

Mientras tanto, otra de las incógnitas que rodea a esta franquicia es la identidad del actor que dará vida al icónico ‘Agente 007’. Si bien en un principio se habló de que histriones como Jacob Elordi, Tom Holland y Harris Dickinson estaban contemplados para el rol, el director Denis Villeneuve no ha confirmado a ninguno.

