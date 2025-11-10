Rumores afirman que Zendaya no quiere estar “al lado” de Sydney Sweeney

Se acerca la tercera temporada de ‘Euphoria’ y las tensiones están a flor de piel. El estreno del drama está previsto para el 2026 y todo indica que Zendaya y Sydney Sweeney no harán la promoción de la serie juntas.

Según reportes del Daily Mail, lo que comenzó como rumores habría escalado a tensiones tan significativas que la galardonada Zendaya se estaría negando a participar en eventos de prensa conjuntos para la nueva temporada.

La raíz de este conflicto, alegan las fuentes, no sería un alterego personal, sino una profunda división basada en ideologías políticas y controversias públicas.

Zendaya, quien además de protagonista es productora ejecutiva de la serie, es conocida por su activismo en pro de los derechos civiles y la comunidad negra. Además, esto siempre ha caracterizado su carrera, sumado al hecho de que apoya estas causas.

Desde su posición, marcaría una distancia profesional con su coprotagonista, Sydney Sweeney, debido a las recientes polémicas que han rodeado a esta última.

La campaña de Sydney Sweeney con American Eagle

El detonante principal señalado es la campaña publicitaria de Sweeney para American Eagle. La misma causó revuelo al usar el juego de palabras “Sydney Sweeney has great jeans” (que suena como “Sydney Sweeney tiene grandes genes”), acompañado de la imagen de una actriz blanca y rubia.

Críticos señalaron que esta frase podría tener connotaciones asociadas a discursos eugenésicos o de supremacía blanca, una polémica que se intensificó cuando el expresidente Donald Trump elogió abiertamente la campaña.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio, Zendaya temería que cualquier asociación pública con Sweeney, pudiera interpretarse como un respaldo tácito a estas controversias o a su falta de posicionamiento.

La situación se habría vuelto tan tensa que se afirma que Zendaya “se niega a pararse a su lado” en actos públicos.

Incluso, recientemente, Sweeney tuvo la oportunidad de hablar sobre su campaña de jeans y se negó. Lo mismo ha sucedido con todas sus apariciones en la prensa.

Hasta el momento, y a pesar de la intensa especulación mediática, ninguna de las dos actrices ha confirmado públicamente la existencia de esta disputa.

