Sydney Sweeney destapó la estricta rutina que siguió para perder 30 libras en siete semanas

En medio de la polémica que se desató por el fracaso en taquilla de su cinta “Christy”, la actriz Sydney Sweeney ha decidido dar cachetada con guante blanco a sus detractores y dar foco a las enseñanzas que dicho proyecto trajo consigo. Es por esta razón que se sinceró como nunca antes sobre la transformación física a la que se sometió antes y después de protagonizar la película autobiográfica de la boxeadora.

En entrevista con la revista People, la estrella de “Euphoria” y “Americana” reveló que luego de haber aumentado varias libras para dar vida a dicho papel, tuvo que volver a su peso habitual para incorporarse en su siguiente proyecto en la pantalla grande. Para ello, se sometió a un exigente plan alimenticio y de entrenamiento del que habló por primera vez.

Dentro de su relato, indicó que uno de los primeros pasos fue deshacerse de los hábitos alimenticios que adoptó para ganar masa muscular: “Estaba ingiriendo demasiadas proteínas y bebiendo batidos todos los días (…) Dejé los batidos, suspendí los suplementos de creatina y dejé de hacer pesas. Lo primero que se pierde es el músculo, y eso bajó en dos semanas“, añadió.

Aunado a este cambio en su alimentación, Sydney Sweeney retomó la rutina de ejercicio que la ha acompañado desde hace años: “Tuve que ser muy disciplinada conmigo misma“, detalló.

Y es que según la famosa de 28 años, únicamente contaba con siete semanas para prepararse antes del arranque de rodaje de la película “The Housemaid” y la muy esperada tercera temporada de “Euphoria”.

Sin embargo, se dijo “bendecida” por contar con un estilo de vida que le permitió esta transformación física inmediata: “No quiero decir que sea fácil, pero siempre he sido muy activa. Desde niña practico deporte y eso me ha ayudado a mantener un metabolismo equilibrado. Puedo subir de peso, pero también puedo perderlo con rapidez“, complementó.

Dichas declaraciones surgen a solo unos días de que Sydney Sweeney diera una mirada exclusiva a sus sesiones de ejercicio por medio de un video compartido desde su cuenta oficial de Instagram.

