Sydney Sweeney desmiente rumores de cirugía plástica: “Nunca me he operado”

Sydney Sweeney decidió poner fin a la especulación sobre posibles intervenciones estéticas. En una reciente entrevista para ‘Allure’ junto a su coprotagonista de ‘The Housemaid’, Amanda Seyfried, la actriz de 28 años abordó de frente los rumores que la han perseguido.

Con claridad y humor, Sweeney eligió desmentir cualquier especulación sobre cirugías plásticas. “Vamos a desmentirlos a todos. O sea, nunca me he operado”, afirmó rotundamente. Como razón principal, confesó un miedo insuperable: “Me dan tanto miedo las agujas, no tienes idea”.

La actriz, quien comenzó su carrera desde niña, dirigió un mensaje directo a quienes en redes sociales analizan su evolución física mediante comparativas de fotos de diferentes épocas.

“¡No se puede comparar una foto mía de cuando tenía 12 años con una foto mía a los 26 con maquillaje e iluminación profesionales! Por supuesto que me voy a ver diferente“, argumentó, añadiendo con una sonrisa: “Todo el mundo en las redes sociales está loco”.

El diálogo con Seyfried, de 40 años, tomó un giro más personal cuando esta mencionó que algunos procedimientos cosméticos pueden ser “realmente efectivos una vez que envejeces”. Sweeney, bromeando, prometió llamarla cuando llegara ese momento, a lo que Seyfried respondió aconsejándole que aún no lo necesita.

Fue en este punto donde Sweeney reveló un dato íntimo que explica una particularidad de su rostro. “No, incluso si lo necesitara, chicos, mi cara estaría uniforme”, dijo, generando la curiosidad de Seyfried. Sweeney aclaró entonces que, debido a un accidente de wakeboard en su infancia que requirió 19 puntos de sutura, uno de sus ojos “abre un poco más que el otro”. Esta es la única “cirugía” –no estética, sino reconstructiva– que se ha realizado en el rostro.

Esta no es la primera vez que Sweeney habla sobre la presión estética. En una entrevista con Variety, recordó cómo, a los 16 años, alguien le sugirió que se aplicara bótox o “arreglara la cara” para triunfar. “¡Tenía 16 años!”, exclamó, reafirmando su postura: “Nunca me he hecho nada. Me dan pánico las agujas. Nada de tatuajes. Nada. Voy a envejecer con gracia”.

