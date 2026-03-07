Reacciones de la victoria mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol

México consiguió una histórica primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Los dirigidos por Benjamín Gil vencieron a Gran Bretaña por 8-2 en el Daikin Park (anteriormente Minute Maid Park) en Houston, Texas, EE.UU. Por primera vez México comienza con el pie derecho.

Jonathan Aranda impulsó la victoria mexicana en un apretado encuentro que se mantuvo 1-1 hasta el octava entrada. El pelotero mexicano convirtió un jonrón con dos abordo que desequilibró el marcador.

Ya en el noveno inning México se despegó. Con un sencillo de Alek Thomasm, un doble de Joey Ortíz y un hit de Randy Arozarena, México selló el 8-2 definitivo.

México consiguió su primera victoria en un juego inaugural del Clásico. En la edición de 2006 fueron derrotados por Estados Unidos; en 2009 cayeron ante Australia; en 2013 y 2017 fueron vencidos por Italia y en 2023 perdieron con Colombia. La victoria contra Gran Bretaña cortó esta racha.

“No sabía eso (lo de la racha de derrotas), hasta hace como cinco minutos. Creo que es importante iniciar la fase de grupos con una victoria, eso marca el ritmo de los demás juegos para nosotros. Podemos hacer lo que queramos ahora, así que supongo que es un gran comienzo”, dijo Nacho Álvarez Jr. tras el encuentro.

Nacho Alvarez Jr. had an electric trip around the bases ⚡️ #WorldBaseballClassic https://t.co/2uBfvV9m6X pic.twitter.com/bylxZVN17Y — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Benjamín Gil también mostró su satisfacción de iniciar con una victoria el Clásico Mundial de Béisbol en el Daikin Park. Javier Assad cumplió con una correcta labor de tres entradas y dos tercios.

“Muy contento por empezar con el pie derecho, es algo que nos había evitado en todos los otros Clásicos, entonces es muy importante empezar con el pie derecho”, agregó el mandamás del conjunto mexicano.

Benjamin Gil, manager de la Selección Mexicana, habla sobre el gran debut con victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. 🔥⚾🇲🇽#MundialDeBeisbol #Beisbol #Beis pic.twitter.com/VrZjVObbtB — Deportrece (@SomosDeportrece) March 6, 2026

El siguiente paso de México

El próximo duelo de México en el Grupo B será contra Brasil este domingo 8 de marzo. El abridor por el conjunto azteca será Taijuan Walker. Se estima que el abridor por el conjunto brasileño sea Eric Pardinho o Pietro Rienzo. Loa amazónicos cayeron en su presentación 15-5 contra Estados Unidos.

