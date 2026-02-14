Benjamín Gil pide más atención sobre México en el Clásico Mundial

Falta menos de un mes para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026. México integra el Grupo B y tendrá la difícil tarea de superar lo hecho en 2023 (su mejor participación en la historia del torneo). Sin embargo, Bengamín Gil criticó la falta de atención que ha tenido el conjunto mexicano previo a este torneo. El Mundial de fútbol se ha llevado todos los reflectores.

En junio de este año se desarrollará la Copa del Mundo de fútbol y México será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. Es por esto que el fútbol se ha llevado gran parte de la atención de los medios deportivos mexicanos por las expectativas que hay sobre El Tri.

The 2026 #WorldBaseballClassic U.S. broadcast schedule is here ⬇️ pic.twitter.com/lZwNi9t9bM — World Baseball Classic (@WBCBaseball) February 12, 2026

Benjamín Gil alzó su voz como manager y líder de la selección azteca que representará a México en el Clásico Mundial. El estratega pide un mayor seguimiento a sus dirigidos y más apoyo sobre la delegación mexicana.

“No se desesperen con el Mundial de fútbol, préstenle toda la atención que se merece a esta selección (…) Lo he dicho en otras entrevistas, hasta cierto punto no sé cuántos programas diarios de futbol hay; hoy están entrevistando hasta los tatarabuelos de los seleccionados”, dijo el manager de México en unas declaraciones recopiladas por Récord.

México viene de quedarse con el tercer puesto en el Clásico Mundial pasado. Esta fue la mejor participación del conjunto mexicano en su historia. Japón dejó fuera a los aztecas en semifinales con una apretada victoria 5-6.

“Espérense, préstenle la atención que se merece esta selección que puso a México a vibrar y lo va a hacer nuevamente”, dijo Gil en relación a lo que puede hacer México en esta nueva edición. El conjunto azteca integra el Grupo B junto a las selecciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Brasil. La primera fase inicia el 6 de marzo y el conjunto mexicano lo jugará en el Daikin Park en Houston, Texas.

Roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Receptores: Alejandro Kirk y Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Nick Gonzales. Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Tellez, Luis Urias y Ramón Urías.

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Alek Thomas, Julián Ornelas y Alejandro Osuna.

Pitchers: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert Garcia, Luis Gastélum, Jose Urquidy, Andres Munoz, Samuel Natera, Gerardo Reyes, Taijuan Walker y Victor Vodnik.

