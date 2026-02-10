Justin Verlander vuelve a los Tigres de Detroit

Justin Verlander vuelve a casa. El tres veces ganador del premio Cy Young firmó el martes un contrato por un año y $13 millones de dólares con los Detroit Tigers, el equipo con el que inició su carrera en las Grandes Ligas y donde construyó gran parte de su legado.

El derecho, que cumplirá 43 años el 20 de febrero, pasó sus primeras 13 temporadas en Detroit. A lo largo de ese período se consolidó como uno de los lanzadores más dominantes de su generación. De hecho, entre los jugadores activos lidera en entradas lanzadas, ponches y victorias.

Verlander suma 266 triunfos en su carrera, cifra que lo coloca empatado con Bob Feller y Eppa Rixey en el puesto 34 de todos los tiempos. Además, acumula 3,553 ponches, octavo en la lista histórica, muy cerca de los 3,574 de Don Sutton.

The Tigers have signed three-time American League Cy Young and nine-time All-Star RHP Justin Verlander to a one-year contract for the 2026 season.



Welcome home, JV! pic.twitter.com/R1T1378gwn — Detroit Tigers (@tigers) February 10, 2026

Un veterano de élite para una rotación ambiciosa

El regreso de Verlander fortalece una rotación que ya cuenta con Tarik Skubal, ganador del Cy Young de la Liga Americana en las dos últimas temporadas, y con Framber Valdez, quien fue compañero suyo en los Houston Astros durante las campañas 2017 y 2018.

El lanzador viene de una temporada 2025 marcada por altibajos con los San Francisco Giants. Firmó en enero un contrato de un año por $15 millones de dólares y atravesó un inicio complicado: no consiguió su primera victoria hasta su apertura número 16, un récord negativo para la franquicia. Durante ese lapso registró marca de 0-8.

Sin embargo, cerró con mejores sensaciones. En sus últimas siete salidas permitió apenas nueve carreras limpias en 41⅓ entradas, para una efectividad de 1.96. En total terminó con marca de 4-11, efectividad de 3.85 y 137 ponches en 152 episodios.

Tras su etapa inicial en Detroit, Verlander encontró una segunda vida competitiva al llegar a los Astros en 2017. Allí ganó los Cy Young de 2019 y 2022. Después del segundo firmó un contrato de dos años y $86.6 millones de dólares con los New York Mets, equipo con el que realizó 16 aperturas antes de ser enviado de vuelta a Houston en agosto de 2023.

En su carrera, Verlander presenta marca de 266-158 con efectividad de 3.32 en 3,567⅔ entradas. Ha ponchado a 3,553 bateadores, otorgado 1,004 boletos y conquistado dos Series Mundiales con los Astros.

Los lanzadores y receptores de Detroit tienen programado su primer entrenamiento primaveral este miércoles, y la expectativa crece con el regreso de uno de los brazos más respetados de la era moderna.

