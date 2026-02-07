Muere a los 34 años el ex Dodger y Royals, Terrance Gore

El exjardinero de las Grandes Ligas, Terrance Gore, recordado por su velocidad y por integrar equipos campeones de Serie Mundial con los Kansas City Royals, Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves, falleció a los 34 años. La noticia fue confirmada por su familia y ha generado reacciones de pesar en el entorno del béisbol profesional.

Según informó Mark Polishuk, de MLB Trade Rumors, la esposa del pelotero, Britney Gore, explicó en una publicación en redes sociales que su esposo murió de manera inesperada debido a complicaciones derivadas de un procedimiento quirúrgico de rutina. No se ofrecieron más detalles sobre el tipo de intervención ni sobre las circunstancias específicas del fallecimiento.

The Dodgers express their sorrow over the sudden passing of Terrance Gore, a member of our 2020 World Series champions. We send our condolences to his loved ones. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) February 7, 2026

Gore fue seleccionado originalmente por los Royals en la vigésima ronda del Draft de 2011. Tras varios años en ligas menores, llegó a las Grandes Ligas en la recta final de la temporada 2014 con un rol muy definido: aportar velocidad desde la banca como corredor emergente. Aquella apuesta táctica resultó efectiva de inmediato.

Durante la postemporada de 2014, Gore robó tres bases en apenas seis apariciones y tuvo un impacto decisivo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Baltimore Orioles. En el Juego 2, anotó la carrera de la ventaja en la novena entrada tras un doble de Alcides Escobar ante Zack Britton, en una de las jugadas más recordadas de ese tramo de los playoffs.

Un especialista con anillos de Serie Mundial

Kansas City repitió una estrategia similar en 2015. Gore fue llamado en septiembre, disputó nueve partidos de temporada regular y formó parte del roster en la Serie Divisional y la Serie de Campeonato. Aunque no integró la nómina final para la Serie Mundial contra los New York Mets, recibió el anillo de campeón tras la consagración de los Royals.

We are shocked and saddened to learn of the passing of Terrance Gore.



A member of the back-to-back AL champion and 2015 World Series champion Kansas City Royals, Gore played eight Major League seasons in all from 2014-2022. He also appeared for the Cubs, Dodgers, Braves, and… pic.twitter.com/dskvqtfHiz — MLB (@MLB) February 7, 2026

A lo largo de su carrera, Gore vistió el uniforme de cuatro organizaciones en Grandes Ligas y obtuvo tres anillos de Serie Mundial: con los Royals en 2015, con los Dodgers en 2020 y con los Braves en 2021. Además, pasó por los New York Mets, Chicago Cubs y New York Yankees, desempeñándose casi siempre como una pieza situacional, valorada por su velocidad y capacidad para cambiar partidos desde el corrido de bases.

Su último encuentro en MLB fue con los Mets el 5 de octubre de 2022. En total, Gore disputó 112 juegos en las Grandes Ligas, con una línea ofensiva de .216/.310/.270 y 43 bases robadas, números que reflejan un perfil poco convencional pero altamente específico dentro del béisbol moderno.

