Ohtani y Yamamoto, llamados por Japón para el Clásico Mundial de Béisbol

Samurai Japan definió este lunes su primer listado oficial para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y confirmó la presencia de dos de sus máximas figuras: Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto. El anuncio, realizado por el mánager Hirokazu Ibata, incluye a un total de ocho jugadores de Grandes Ligas, la cifra más alta en la historia del equipo japonés para este torneo.

Yamamoto, actual as de los Los Angeles Dodgers, vuelve así a una competición que ya conquistó en 2023. Lo hará acompañado de Ohtani, su compañero de equipo y símbolo del béisbol japonés, además de Yusei Kikuchi (Angels), Seiya Suzuki (Cubs), Yuki Matsui (Padres), Munetaka Murakami (White Sox), Kazuma Okamoto (Blue Jays) y el lanzador derecho agente libre Tomoyuki Sugano.

La convocatoria mantiene una base sólida del plantel campeón defensor. En total, 15 integrantes del roster formaron parte del equipo que ganó el título en 2023, lo que refuerza la apuesta por la continuidad y la experiencia en busca de una nueva corona.

MLB players officially announced to play for Team Japan in 2026 World Baseball Classic:



Shohei Ohtani

Yoshinobu Yamamoto

Yusei Kikuchi

Yuki Matsui

Tomoyuki Sugano

Seiya Suzuki

Kazuma Okamoto

Munetaka Murakami pic.twitter.com/P6JrwXZsDx — Underdog MLB (@UnderdogMLB) January 26, 2026

Regresos, ausencias y un mensaje de liderazgo

El regreso de Yamamoto era una de las grandes incógnitas. Su exigente carga de trabajo con los Dodgers durante la temporada 2025, en la que realizó 30 aperturas, registró efectividad de 2.49 y terminó tercero en la votación al Cy Young de la Liga Nacional, había sembrado dudas sobre su participación. A ello se sumaron 37.1 entradas más en los playoffs, donde fue pieza clave en el camino al segundo campeonato consecutivo del equipo angelino.

Finalmente, el derecho confirmó su compromiso con Samurai Japan y dejó un mensaje en el sitio oficial del equipo.

“Vestir de nuevo el uniforme japonés me llena de un profundo orgullo y responsabilidad. He entrenado duro esta pretemporada para estar en la mejor condición posible para el WBC. Juntos, con excelentes compañeros y un cuerpo técnico confiable, nos uniremos y aspiraremos a la cima”.

Entre las ausencias destacan Roki Sasaki, quien viene de una temporada de novato marcada por lesiones con los Dodgers, y Lars Nootbaar, que fue sometido a cirugía en ambos talones durante la pretemporada. Ambos formaron parte del plantel campeón, pero no estarán disponibles esta vez.

El equipo japonés abrirá su campamento de entrenamiento en la prefectura de Miyazaki el 14 de febrero. Los jugadores que militan en Japón trabajarán allí hasta el día 24, antes de disputar la serie de preparación Samurai Japan Series. Los peloteros de MLB se integrarán a partir de los juegos de exhibición programados en Osaka desde el 2 de marzo.

Japón, que ha ganado el Clásico Mundial en 2006, 2009 y 2023, quedó ubicado en el Grupo C junto a Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi. Su debut será el 6 de marzo en el Tokyo Dome.

Con una mezcla de estrellas consolidadas y figuras emergentes, Samurai Japan buscará defender un título que ya es parte de su identidad. La presencia de Ohtani y Yamamoto vuelve a colocar al equipo asiático entre los grandes favoritos al campeonato.



