Declaran culpable a Yasiel Puig de obstrucción a la justicia y mentir a funcionarios

Un jurado federal declaró culpable este viernes al exjardinero de las Grandes Ligas, Yasiel Puig, por los delitos de obstrucción a la justicia y mentir a funcionarios federales, en el marco de una investigación relacionada con una operación ilegal de apuestas.

La decisión del jurado se produjo después de escuchar el testimonio de directivos de las Grandes Ligas de Béisbol y de Donny Kadokawa, un entrenador de béisbol hawaiano señalado como intermediario a través del cual Puig realizaba apuestas. Como consecuencia del fallo, el exjugador enfrenta ahora una posible condena de hasta 20 años de prisión federal, y su sentencia fue programada para el próximo 26 de mayo.

Tras conocerse el veredicto, la abogada defensora de Puig, Keri Curtis Axel, sostuvo que el gobierno no logró probar elementos clave del caso y adelantó que presentará mociones posteriores al juicio. “Esperamos limpiar el nombre de Yasiel”, afirmó.

Un jurado declaró al cubano Yasiel Puig culpable de obstrucción a la justicia y de mentir a funcionarios federales que investigaban una operación ilegal de apuestas, informó la Fiscalía de USA.

El caso de apuestas y el giro en su defensa

Puig, de 35 años, se había declarado inicialmente culpable en 2022 de mentir a agentes federales que investigaban una red de apuestas ilegales. En un acuerdo firmado en agosto de ese año, reconoció haber acumulado pérdidas superiores a los $280,000 dólares en apenas unos meses de 2019, apostando en partidos de tenis, fútbol americano y baloncesto mediante un tercero vinculado a una operación dirigida por Wayne Nix, exjugador de ligas menores.

Nix se declaró culpable ese mismo año de conspiración para operar un negocio ilegal de apuestas y de presentar una declaración de impuestos falsa, aunque todavía espera sentencia. Según las autoridades, Puig realizó al menos 900 apuestas a través de plataformas controladas por Nix y por medio de un colaborador de dicha organización.

Los fiscales sostuvieron que, durante una entrevista con investigadores federales en enero de 2022, Puig negó conocer la naturaleza de las apuestas, con quién estaba apostando y cómo había pagado sus deudas de juego. Sin embargo, meses después cambió su postura y anunció que se declararía no culpable, alegando la existencia de “nueva evidencia significativa”.

“Quiero limpiar mi nombre”, declaró entonces Puig. “Nunca debí haber aceptado declararme culpable de un delito que no cometí”.

Durante el juicio, el gobierno argumentó que el exjugador engañó de manera intencional a los investigadores. Los fiscales presentaron fragmentos de audio en los que Puig hablaba en inglés y convocaron a peritos para evaluar sus capacidades cognitivas, según reportó The New York Times. La defensa, por su parte, aseguró que Puig cuenta con una educación de tercer grado, que padecía problemas de salud mental no tratados y que no tuvo un intérprete propio ni asesor legal penal durante la entrevista.

El exabogado de Puig, Steven Gebelin, testificó que el intérprete tuvo dificultades para comprender el dialecto del español del jugador y que Puig intentó colaborar durante el interrogatorio.

Más allá del caso judicial, Puig dejó una huella reconocida en el béisbol profesional. En siete temporadas en la MLB, bateó para .277, conectó 132 jonrones y remolcó 415 carreras, siendo All-Star en 2014. Debutó con los Dodgers de Los Ángeles, donde el legendario Vin Scully lo apodó “El Caballo Salvaje” por su estilo explosivo y su talento precoz tras llegar a las mayores con apenas 22 años, poco después de escapar de Cuba.

