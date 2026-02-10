Aaron Judge sobre jugar el Clásico Mundial con el Team USA: “Me dijeron que no hay nada igual”

El Clásico Mundial de Béisbol se acerca y, para varias de las principales figuras de las Grandes Ligas, el torneo representa mucho más que una simple competencia internacional. Aaron Judge, Paul Skenes y Tarik Skubal coinciden en que vestir el uniforme del Team USA es una experiencia cargada de orgullo, emoción y una intensidad difícil de comparar con cualquier otro escenario del béisbol profesional.

Para Judge, capitán del equipo estadounidense y figura de los New York Yankees, la posibilidad de representar a Estados Unidos en el plano mundial es algo que marca un antes y un después en su carrera. El toletero explicó que habló con varios peloteros que ya vivieron el Clásico Mundial y todos le transmitieron la misma idea: no existe nada similar. “Hablé con muchos jugadores que jugaron hace un par de años y me dijeron que no hay nada igual”, declaró Judge a MLB Network. “Hablan de béisbol de playoffs o de partidos de intensa rivalidad; dicen que esto es de otro nivel”.

Judge vivió la edición de 2023 como aficionado, siguiendo cada juego desde fuera, una experiencia que resultó tan emocionante como frustrante. “Me mataba verlo todo el tiempo”, le dijo el tres veces MVP de la Liga Americana a Shehadi. “Veía cada turno al bate, cada momento, cada partido. Uno se imagina a sí mismo en esos momentos. Tengo muchas ganas de ver esos turnos al bate, esos partidos, esos momentos, y ya veremos qué pasa”.

Orgullo, aprendizaje y una motivación extra

Para Paul Skenes, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025, el camino hacia el Clásico Mundial no estaba tan claro hace algunos años. El lanzador recordó que, durante su etapa en la preparatoria, su visión de futuro era completamente distinta. “Cuando estaba en la preparatoria, lo que pensaba que iba a hacer ahora mismo era pilotar aviones”, comentó el exalumno de la Academia de la Fuerza Aérea. Sin embargo, como aficionado al béisbol, el torneo siempre estuvo presente como una meta especial. “Como aficionado al béisbol, al ver los Clásicos Mundiales de Béisbol anteriores, pensé: si alguna vez tengo la oportunidad, no me negaré”.

Tarik Skubal, dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana, destacó otro aspecto clave: la convivencia con jugadores de élite dentro de la casa club. El lanzador señaló que una conversación con Clayton Kershaw durante la temporada pasada “cambió por completo mi perspectiva sobre el pitcheo”, y espera repetir ese tipo de intercambios con otros compañeros del equipo. “Probablemente pensarán que soy raro, pero es como: ‘No, quiero sacar algo de esto. Quiero ver lo que haces y descubrir por qué eres tan genial’. Así que va a ser divertido”, afirmó.

Más allá del juego, el orgullo nacional es un sentimiento común entre los tres. Skubal fue claro al respecto: “Llevo el uniforme por todos los que en este país se sacrifican para que podamos jugar un deporte infantil. Es algo que no doy por sentado”. Judge coincidió y agregó que suele pensar en los veteranos militares que asisten a los partidos. “Nos sentamos aquí y hablamos de nuestros sacrificios por lo que hacemos en nuestro trabajo, pero esos son verdaderos sacrificios”, dijo.

Al final, el objetivo es uno solo: competir al máximo nivel y buscar el campeonato. “Para esto juegas, para competir al máximo nivel contra los mejores jugadores del mundo”, sentenció Skubal. “Cuando tengo a los chicos que tengo detrás de mí y en el banquillo, me gustará saber que tenemos las de ganar contra cualquiera”.

