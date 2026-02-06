México presenta su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

México ya afina detalles para su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Benjamín Gil y su cuerpo técnico anunciaron su lista definitiva para el torneo. México viene de una participación histórica en el Clásico Mundial pasado en el que alcanzaron el tercer puesto.

El conjunto mexicano también tuvo problemas para el armado de su roster. Al igual que las demás delegaciones, México tendrá bajas por negativas de permisos. Una de ellas es la de Isaac Paredes. El infielder de los Houston Astros sufrió una fuerte lesión en julio del año pasado y esto motivó a que el permiso le fuera rechazado.

A diferencia del roster de 2023, Benjamín Gil podrá contar con la experiencia de Ramón Urias y Alejandro Kirk. Además, el conjunto mexicano también contará con Randy Arozarena, uno de los peloteros sensación del torneo pasado.

Mexico's roster for the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/DRSiPF1RsY — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

Roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Receptores: Alejandro Kirk y Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Nick Gonzales. Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Tellez, Luis Urias y Ramón Urías.

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Alek Thomas, Julián Ornelas y Alejandro Osuna.

Pitchers: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert Garcia, Luis Gastélum, Jose Urquidy, Andres Munoz, Samuel Natera, Gerardo Reyes, Taijuan Walker y Victor Vodnik.

Grupo de México en el Clásico Mundial

México fue ubicado en el Grupo B junto a las delegaciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Brasil. El inicio de la actividad en el grupo se desarrollará el 6 de marzo. México jugará la primera fase en el Daikin Park en Houston, Texas. El conjunto mexicano buscará mejorar su registro del clásico Mundial de 2023 en el que cayeron en semifinales contra Japón.

Sigue leyendo:

– Clásico Mundial de Béisbol 2026, ¿qué debes saber de esta gran cita mundialista?

– Ohtani opta por no lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol

– Alejandro Kirk se alista para representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol

– Estados Unidos suma 3 lanzadores más para el Clásico Mundial de Béisbol 2026