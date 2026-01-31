Ohtani opta por no lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol

Shohei Ohtani tomó la decisión de no subir al montículo con la selección de Japón en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Así lo confirmó el mánager de Los Angeles Dodgers, Dave Roberts, quien aclaró que la determinación partió directamente del propio jugador. El estelar japonés, sin embargo, sí formará parte del equipo como bateador designado, rol que ha desempeñado con regularidad en los últimos tiempos.

Roberts explicó que la organización habría respaldado a Ohtani si hubiese optado por lanzar, pero reconoció que la resolución final era comprensible. “Absolutamente”, respondió cuando se le preguntó si el club lo habría apoyado, aunque admitió que no le sorprendió la postura del jugador pensando en el futuro inmediato y a largo plazo.

Dave Roberts on Shohei Ohtani not pitching in the WBC – the right call to focus on a full ramp-up and being ready to do both in 2026.

Ohtani dejó una huella imborrable en el Clásico Mundial de 2023. En aquel torneo abrió dos partidos con Japón y cerró la final desde el bullpen, asegurando el título en la novena entrada en una escena que quedó grabada como uno de los grandes momentos del certamen. Aquella actuación reforzó su imagen como uno de los talentos más completos que ha visto el béisbol moderno.

La prioridad es la salud y el regreso completo como jugador de dos vías

Tras ese Clásico, Ohtani volvió a sufrir molestias en el ligamento colateral cubital hacia el cierre de la temporada siguiente. Esa lesión condicionó su 2024, año en el que disputó su primera campaña con los Dodgers exclusivamente como bateador designado, sin lanzar una sola entrada.

A sus 31 años, el japonés retomó su labor como pitcher de manera progresiva a finales de la temporada 2025. Para los playoffs ya estaba listo como abridor y terminó realizando cuatro aperturas en la postemporada. En su salida más exigente, lanzó los primeros siete outs del Juego 7 de la Serie Mundial con apenas tres días de descanso, un esfuerzo que evidenció tanto su nivel competitivo como la carga física acumulada.

“Si tomamos en cuenta todo lo que hizo el año pasado, lo que tuvo que superar y cómo debe prepararse para 2026 para volver a hacer ambas cosas, esta parecía la decisión más acertada”, señaló Roberts durante el evento anual para aficionados del equipo. “Por eso no me sorprendió y me siento tranquilo con esa elección”.

Antes de que se confirmara oficialmente la noticia, Ohtani había sido cauteloso al hablar sobre el tema, indicando que necesitaba evaluar cómo respondía su cuerpo y cómo avanzaba su preparación. En el Clásico Mundial de 2023 integró una rotación japonesa de lujo junto a Yu Darvish, Shota Imanaga, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki. Para la próxima edición, solo Yamamoto volverá a lanzar, luego de una temporada 2025 muy exigente en la que acumuló 211 entradas, incluidas 2⅔ en el Juego 7 de la Serie Mundial sin descanso.

Sasaki, por su parte, comentó a la emisora AM 570 que los Dodgers le solicitaron no participar como lanzador en el torneo, una medida que estaría relacionada con su irregular año de novato.

"He's such a normal, not cocky, humble person. A lot of people in that situation would probably turn into a dick."

Tyler Glasnow loves Shohei Ohtani's attitude



Tyler Glasnow loves Shohei Ohtani’s attitude pic.twitter.com/Da1tTBGNTz — Jomboy Media (@JomboyMedia) January 31, 2026

La campaña 2026 marcará el esperado regreso de Ohtani como jugador de doble función a tiempo completo, algo que no ocurre desde hace tres temporadas. Roberts adelantó que el equipo no impondrá un tope rígido de entradas, aunque planea manejar una rotación de seis abridores y otorgarle días adicionales de descanso siempre que sea posible.



