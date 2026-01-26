Fernando Tatis Jr jugará para República Dominicana su primer Clásico Mundial de Béisbol

Fernando Tatis Jr. finalmente cumplirá uno de los anhelos más comentados de su carrera: vestir el uniforme de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) confirmó este lunes que el jardinero de los Padres de San Diego formará parte del roster que competirá en el torneo internacional, programado del 5 al 17 de marzo en sedes de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Será la primera participación de Tatis Jr. en una competencia de selecciones mayores, un paso esperado tanto por la afición dominicana como por el propio jugador, que desde hace años había manifestado su deseo de representar al país que lo vio nacer. Con siete temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, llega al torneo como una de las principales figuras ofensivas y defensivas del béisbol actual.

Fernando Tatis Jr. fue aprobado por todas las instancias para participar con República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Beisbol. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 26, 2026

Sus números respaldan esa condición. A lo largo de su trayectoria en MLB, Tatis Jr. promedia 37 cuadrangulares y 29 bases robadas por temporada, una combinación poco habitual que lo ha convertido en uno de los peloteros más completos de su generación. Ha sido elegido tres veces al Juego de Estrellas, ganó en dos ocasiones el Bate de Plata y suma dos Guantes de Platino, reconocimiento reservado al mejor defensor de cada liga.

Su mejor campaña fue la de 2021, cuando terminó tercero en la votación por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, consolidándose como una de las grandes estrellas de la liga.

Pujols al mando y un grupo exigente

El equipo dominicano estará dirigido por Albert Pujols, otra figura histórica del béisbol del Caribe que asume este reto con la misión de devolver a su país a lo más alto del torneo. Tatis Jr. no llegará solo: su padre, Fernando Tatis, integrará el cuerpo técnico como asistente de Pujols, un detalle simbólico que añade un componente familiar a la experiencia.

La selección dominicana quedó ubicada en el Grupo D, junto a Venezuela, Nicaragua, Países Bajos e Israel, un sector que promete partidos intensos desde la fase inicial. El objetivo es claro. República Dominicana busca su segundo título en la historia del Clásico Mundial, después del recordado campeonato invicto de 2013, cuando conquistó el torneo sin conocer la derrota.

La presencia de Tatis Jr. refuerza notablemente las aspiraciones del conjunto caribeño. No solo aporta poder al bate y velocidad en las bases, sino también una defensa de élite en los jardines y una capacidad para cambiar el rumbo de un partido en un solo turno.

Para el jugador de los Padres, el Clásico Mundial representa algo más que una competencia. Es la oportunidad de asumir un rol protagónico con la camiseta nacional, compartir vestuario con leyendas del béisbol dominicano y escribir un nuevo capítulo en una carrera que ya suma reconocimientos individuales y actuaciones memorables.

En marzo, cuando comience el torneo, todas las miradas estarán puestas en él. Dominicana vuelve a soñar en grande, ahora con Fernando Tatis Jr. como uno de sus principales estandartes.



Sigue leyendo:

· Ohtani y Yamamoto, llamados por Japón para el Clásico Mundial de Béisbol

· Carlos Beltrán electo al Salón de la Fama del Béisbol: sexto boricua en Cooperstown

· México confirma el poder de Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Béisbol