Charros de Jalisco ganan por primera vez la Serie del Caribe tras vencer a Tomateros en extra innings

Los Charros de Jalisco escribieron una página dorada en el béisbol latinoamericano al derrotar este sábado 12-11 a los Tomateros de Culiacán en un vibrante juego de 10 entradas, resultado con el que conquistaron su primer título de la Serie del Caribe de Béisbol y le dieron a México su décima corona histórica en el certamen.

Un final insólito define el campeonato caribeño

El desenlace fue tan inesperado como dramático. En el cierre del décimo inning, cuando Tomateros ganaban 11-10, el lanzador Lupe Chávez perdió el control y lanzó dos envíos descontrolados (‘wild’), errores que abrieron la puerta para las carreras del empate y la victoria de Charros, desatando la celebración jalisciense.

Explosivo inicio ofensivo de Charros de Jalisco

El equipo de Jalisco tomó ventaja temprano al fabricar tres carreras en la segunda entrada. Leo Heras recibió boleto, Santiago Chávez y Connor Hollis conectaron sencillos, este último productor de la primera carrera. Julián Ornelas impulsó otra con pasaporte y Michael Wielansky agregó una más con hit al jardín.

Tomateros responde sin conectar hit

Sin necesidad de imparables, Culiacán descontó en la tercera entrada. Estevan Florial y Jassson Atondo recibieron bases por bolas, avanzaron con toque de sacrificio de Román Solís y Carlos Sepúlveda empujó la carrera con una rola al cuadro.

Jalisco amplía la ventaja y toma control del juego

Tras la salida del abridor Wilmer Ríos, el cubano Odrisamer Despaigne fue castigado con boletos y una seguidilla de imparables que permitió a Charros sumar tres carreras más. Posteriormente, en el cuarto inning, Mateo Gil conectó sencillo y Bligh Madrid detonó un jonrón, colocando la pizarra 9-1.

Rebelión de Tomateros revive la final

Cuando el juego parecía definido, los Tomateros de Culiacán reaccionaron con fuerza. En el quinto episodio anotaron seis carreras, apoyados en siete imparables y un doble del panameño Allen Córdoba, acercándose peligrosamente 9-7.

Un cuadrangular de Víctor Mendoza en el sexto inning puso el juego 9-8, aunque Charros respondió en el séptimo con sencillo de Connor Hollis y doble de Julián Ornelas, este último beneficiado por un error defensivo.

Empate dramático y definición en extra innings

En el noveno acto, Tomateros igualó la pizarra 10-10 tras un pelotazo a Yadir Drake y el segundo jonrón del juego de Víctor Mendoza.

Ya en el décimo, el corredor fantasma Estevan Florial anotó para Culiacán tras toque de sacrificio de Jasson Atondo y elevado productor de Román Solís, colocando el 11-10 momentáneo.

Wild pitch y campeonato para Charros

En la parte baja, Connor Hollis avanzó al corredor fantasma Alexis Wilson, sustituido por Cristopher Gastélum. Tras boletos y una jugada defensiva en el ‘home’, Lupe Chávez lanzó un ‘wild’ que permitió el empate 11-11. Minutos después, otro envío descontrolado sentenció el juego y permitió que Michael Wielansky anotara la carrera del título.

Connor Hollis fue la gran figura ofensiva de Charros de Jalisco, al irse de 5-4 con tres carreras impulsadas. Por Tomateros, Víctor Mendoza destacó con dos jonrones y tres producidas.

