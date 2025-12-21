Cuba considera “irrespetuosa” exclusión de la Serie del Caribe

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol expresó este domingo su rechazo a la exclusión de Cuba de la Serie del Caribe 2026, luego de que la sede del torneo fuera trasladada de Venezuela a Guadalajara, México, donde se disputará del 1 al 7 de febrero. La entidad calificó la decisión como “irrespetuosa” y cuestionó el manejo institucional del cambio, al considerar que no existieron razones deportivas ni administrativas que justificaran la salida de la isla del evento.

A través de una declaración publicada en la red social X, la federación sostuvo que “el cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte”. El pronunciamiento dejó en claro el malestar generado por una determinación que, según la dirigencia cubana, rompe acuerdos previamente establecidos.

Consideramos irrespetuosa la exclusión de Cuba de la Serie del Caribe de Beisbol 2026, que definitivamente se disputará en México. pic.twitter.com/sHjauxNdfl — Federación Cubana de Beisbol y Softbol (@CubanaBeisbol) December 21, 2025

Desde La Habana recordaron que la invitación inicial para participar en la Serie del Caribe 2026 se produjo cuando Venezuela era la sede designada. No obstante, subrayaron que dicha invitación “fue avalada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo”, lo que, a su juicio, le otorgaba validez institucional más allá del país anfitrión.

Reclamos a la CBPC y el trasfondo del cambio de sede

Uno de los puntos más críticos del comunicado cubano estuvo dirigido a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. La federación señaló que “esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Béisbol y Softbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo”. Para Cuba, la falta de diálogo agravó una situación que ya consideraban delicada.

El cambio de sede fue anunciado el jueves por la propia CBPC, que confirmó a Guadalajara como nueva anfitriona del torneo tras aprobar la propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. De esta manera, la ciudad mexicana volverá a recibir la Serie del Caribe, como ya ocurrió en 2018.

🚨 Confirmado al momento: La Serie del Caribe 2026 se jugará ahora en Jalisco, México, en el Estadio Panamericano de los Charros.



Esto después de las ligas profesionales de Puerto Rico, Dominicana y México coincidieron en señalar que no existen las condiciones necesarias para… pic.twitter.com/WBYWS38Dcf — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) December 19, 2025

La modificación se produjo luego de que las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana comunicaran que no estaban en condiciones de asistir a Caracas, sede original, debido a “situaciones externas ajenas a su control”. Esa postura fue determinante para que la CBPC evaluara alternativas y resolviera el traslado del certamen.

En ese contexto, el pronunciamiento cubano hizo referencia a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que se han intensificado en los últimos meses a raíz del despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe. Aunque no profundizó en ese aspecto, la federación dejó entrever que factores políticos y geopolíticos influyeron en una decisión que terminó afectando directamente su participación.



Sigue leyendo:

· Dodgers presentan a Edwin Díaz, quien confirma música de Timmy Trumpet

· Fernando Valenzuela no logra votos suficientes para acceder al Salón de la Fama

· Dodgers pagarán más de $169 millones por impuesto de lujo tras temporada 2025