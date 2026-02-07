Final mexicana en la Serie del Caribe 2026

Los Charros de Jalisco mexicanos vencieron 8-6 a los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños para clasificarse a la final de la Serie del Caribe de Béisbol, en la que enfrentarán a los Tomateros de Culiacán. Un imparable del jardinero Leo Heras, impulsor de dos carreras en el séptimo acto, marcó el rumbo del emocionante partido de semifinales.

En un juego de dominio alterno, los Cangrejeros tomaron ventaja en el arranque con un cuadrangular de Yohandy Morales, pero los Charros respondieron en la parte baja del primer episodio con una carrera impulsada con sencillo de Mateo Gil. Connor Hollis sacó la pelota del parque con un hombre en base para poner delante a los mexicanos en la segunda entrada; Santurce descontó una en el tercero con jonrón de Gabriel Cancel y los Charros sumaron dos con dos carreras empujadas por Bligh Madris, para exhibir ventaja de 5-2 después de un tercio de juego.

Los puertorriqueños descontaron dos en el cuarto episodio. Emmanuel Rivera ligó un sencillo, avanzó a tercera base con un doble de Christian Vázquez y anotó con un lanzamiento descontrolado, después de lo cual, Johneshwy Fargas produjo con imparable. En el quinto, los caribeños le dieron la vuelta al marcador con otras dos anotaciones, al hilvanar sencillos de Morales, Nelson Velázquez e Isan Díaz, éste para empatar 5-5. Un elevado de sacrificio de Emmanuel Rivera empujó la sexta.

Los mexicanos firmaron su pase a la final con un racimo de tres en el séptimo acto, una impulsada con hit de Mateo Gil y dos con imparable de Leo Heras. Puerto Rico amenazó en la novena entrada con un doble de Yohandy Morales, pero el relevista Trevor Clifton obligó al cuarto bate Nelson Velázquez a batear por el cuadro para ceder el out 27.

Por los Charros, Heras bateó de 3-3 y empujó las dos carreras de la diferencia; por los Cangrejeros, Yohandy Morales se fue de 5-4 con un jonrón y una impulsada. Ganó Gerardo Reyes, con un hit permitido en una entrada de labor en la que ponchó a dos rivales; perdió Derek West y salvó Clifton.

En el partido de la tarde, los Tomateros de Culiacán mexicanos se convirtieron en el primer finalista al derrotar por 9-4 a los Leones del Escogido dominicanos, que no podrán defender la corona ganada el año pasado. Mañana, los Tomateros buscarán su tercer campeonato y los Charros, su primero. Para México será su décimo título en la serie, primero desde el 2016; lejos aún de los 23 de República Dominicana y de los 16 de Puerto Rico. Anotaciones por entradas.

