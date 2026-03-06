México debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial: 8-2 a Gran Bretaña

México superó los titubeos de las primeras entradas para doblegar a Gran Bretaña 8-2, en el primer inicio triunfal de la novena mexicana en la historia del Clásico Mundial y donde el equipo dirigido por Benjamín Gil tuvo como protagonistas ofensivos a Nacho Álvarez y Jonathan Aranda.

Una victoria que fue labrada poco a poco por el equipo mexicano en el duelo inicial del Grupo B realizado en el Daikin Park de Houston, Texas (EU), y donde los mexicanos, después del jonrón inicial de Nacho Álvarez, en la segunda entrada tuvieron problemas ofensivos hasta la octava entrada en que Jonathan Aranda logró las tres victorias del despegue mexicano que los enfiló a su primera victoria del certamen.

Team Mexico's Jonathan Aranda gets enough for a go-ahead three-run homer! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gS78O7YaSy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Álvarez, tercera base de 22 años, quien conectó un poderoso swing largo que se voló la cerca ante el abridor Jack Anderson que pareció darle confianza a la franela azteca, pero que aún tuvo varios sofocones como en el cierre del cuarto capítulo debido al descontrol de Javier Assad al darle base por bolas a Harry Ford, pero todo fue controlado.

Pero en la quinta entrada los ingleses volvieron al ataque cuando Ian Lewis se colocó en la primera base con un sencillo, obligando al manager Benjamín Gil a enviar a Luis Gastelum, que fue recibido con sencillo de Thompson. Después, con dos hombres en las esquinas, Gastelum controló a Jazz Chisholm con batazo profundo a los jardines en donde Jarren Durán capturó el tablazo.

Pero los europeos dejaron de ser los perseguidores de México para lograr el empate con un batazo de cuatro esquinas de Harry Ford sobre el relevista Alex Carrillo, en los momentos en que la franela mexicana echaba mano de sus inexpertos relevistas cortos.

Team Great Britain's changing of the guard home run celebration 🤣 pic.twitter.com/rckTAG5oX3 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

Pero después de eso, México reaccionó en la octava gracias al descontrol de Gary Gill Hill, quien otorgó pasaportes a Jarren Duran y Randy Arozarena, que dejaron la mesa puesta a Jonathan Aranda que conectó cuadrangular ante Tristan Beck, relevo de Hill, que colocó la pizarra 4-1.

The reaction of Team Mexico's fans 👏 pic.twitter.com/6Bz44WoEJw — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

El ataque mexicano mantuvo su poderío en la novena con sencillo de Álex Thomas que impulsó a Javier Serna y Nick Gonzales. Joey Ortiz empujó con imparable carrera de Thomas y Randy Arozarena hizo lo propio con Ortiz para sellar el 8-1.

Andrés Muñoz shuts the door for Team Mexico! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TtlyKDqwtV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 6, 2026

En la baja del noveno capítulo, Gran Bretaña se acercó 8-2 ante Andrés Muñoz, cerrador estelar de la novena mexicana, pero ese fue el único daño en el recuento global del encuentro, alistándose para el duelo de este sábado contra Italia.

