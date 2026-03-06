México vs. Gran Bretaña: dónde ver el debut del conjunto mexicano en el Clásico Mundial

Como preámbulo al Mundial de 2026 está el Clásico Mundial de Béisbol. La selección mexicana debutará este viernes 6 de marzo en el Daikin Park, Houston, Texas (la casa de los Astros). El rival de México será Gran Bretaña. Solo hay un antecedente entre ambos, bajo este contexto.

Los dirigidos por Benjamín Gil son favoritos en este encuentro. Sin embargo, el único antecedente entre estas dos selecciones fue bastante cerrado. En la edición de 2023 ambos conjuntos se enfrentaron por la fase de grupos. El conjunto mexicano se llevó una apretada victoria por 2-1.

Benjamín Gil tiene altas expectativas con sus dirigidos. El manager de México aseguró que el conjunto azteca está para pelear el campeonato, a pesar de las grandes potencias de siempre.

“Somos un equipo que sí estamos para competir y pelear por el campeonato (?) Ganar el Clásico Mundial sería un momento histórico para todo México (?) La importancia de ganar es lo primordial y lo que significa para el béisbol de México. Estamos totalmente enfocados en dar lo mejor de nosotros“, dijo Benjamín Gil en la conferencia previa al encuentro.

México ya demostró que puede dar un golpe sobre la mesa en el Clásico Mundial de Béisbol. En la edición pasada el conjunto mexicano se quedó con el tercer puesto de la competición. Los mexicanos quedaron eliminados del torneo en semifinales contra Japón.

Por otra parte, Gran Bretaña intentará demostrar que ya “pagaron la novatada”. En la edición anterior del Clásico se estrenaron en la competición. El conjunto europeo obtuvo su primer triunfo histórico ante Colombia (7-5). Ahora irán con una mayor ambición y algo más de experiencia en el dugout.

Cuándo y dónde ver el juego entre México y Gran Bretaña en Estados Unidos

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas (ET) y 10:00 horas (PT).

Transmisión en Estados Unidos: Fox Sports 1 y FOX Deportes.

Roster de México

Receptores: Alejandro Kirk (Blue Jays), Alexis Wilson (Tigres de Quintana Roo).

Jugadores de Cuadro: Joey Meneses (Athletics), Rowdy Tellez (Agente Libre), Jonathan Aranda (Rays), Luis Urías (Agente Libre), Joey Ortiz (Brewers), Nick Gonzales (Pirates), Nacho Álvarez Jr. (Braves), Jared Serna (Marlins).

Jardineros: Randy Arozarena (Mariners), Jarren Duran (Red Sox), Alek Thomas (D-Backs), Julián Ornelas (Diablos Rojos), Alejandro Osuna (Rangers).

Lanzadores: Javier Assad (Cubs), Taijuan Walker (Phillies), Andrés Muñoz (Mariners – Cerrador), Brennan Bernardino (Rockies), Victor Vodnik (Rockies), Manny Barreda, Alexander Armenta, Robert García, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Luis Gastelum, Roel Ramírez, Samuel Natera, Gerardo Reyes, Alex Carrillo.

Roster de Gran Bretaña

Receptores: Harry Ford (Nationals), Willis Cresswell (Blue Jays).

Jugadores de Cuadro: Jazz Chisholm Jr. (Yankees), Nate Eaton (Red Sox), Lucius Fox, Ivan Johnson (Reds), Ian Lewis Jr. (Marlins), BJ Murray (Cubs), Nick Ward.

Jardineros: Trayce Thompson, Matt Koperniak (Cardinals), Kristian Robinson (D-Backs), Justin Wylie.

Lanzadores: Vance Worley, Tristan Beck (Giants), Brendan Beck (Yankees), Ryan Long (Orioles), Gary Gill Hill (Rays), Owen Wild (Rays), Jack Anderson (Red Sox), Michael Petersen (Marlins), Miles Langhorne (Brewers), Jack Seppings (Brewers), Najer Victor (Angels), Tyler Viza, Nick Wells, Chavez Fernander, Antonio Knowles, Graham Spraker, Donovan Benoit.

Sigue leyendo:

– Benjamín Gil pide más atención sobre México en el Clásico Mundial

– Ohtani opta por no lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol

– Clásico Mundial de Béisbol estrena su primera banda sonora oficial con Becky G, Myke Towers y Young Miko

– MLB castiga nuevamente a Jurickson Profar: 162 juegos de suspensión