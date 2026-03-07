República Dominicana debuta en el WBC exponiendo su ofensiva: 14 hits contra Nicaragua

La ofensiva de República Dominicana apareció con contundencia en su primer compromiso del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo caribeño sumó 14 imparables y terminó imponiéndose con claridad 12-3 frente a Nicaragua en el cierre de la jornada inaugural del Grupo D, disputada en el loanDepot Park de Miami.

El conjunto dominicano necesitó unos episodios para acomodarse. Nicaragua, en cambio, aprovechó temprano una oportunidad inesperada y llegó a tomar la delantera durante la segunda entrada. Un error de Juan Soto permitió a los nicaragüenses colocarse arriba 3-2, generando una breve sorpresa en el inicio del encuentro.

Ese momento, sin embargo, terminó funcionando como un detonante para la ofensiva dominicana.

En el tercer inning llegó la reacción. Julio Rodríguez conectó un sencillo desde la segunda base que permitió a Soto anotar la carrera del empate 3-3, iniciando una recuperación que ya no se detendría. A partir de ahí, el dominio fue progresivamente inclinándose hacia el lado quisqueyano.

El equipo dirigido por Albert Pujols había comenzado con dificultades, sin encontrar ritmo ofensivo en los primeros episodios de su participación en la sexta edición del torneo. Pero la producción terminó llegando.

Junior Caminero rompió la igualdad en la sexta entrada con un jonrón de dos carreras que amplió la ventaja a 5-3, luego de que Manny Machado pegara un doble al jardín izquierdo para colocarse en posición de anotar.

Explosión ofensiva en el cierre del partido

El desenlace del juego se definió con una ofensiva todavía más contundente en la octava entrada.

Primero, Julio Rodríguez volvió a hacer daño con otro cuadrangular. Después llegó uno de los batazos más potentes de la noche: Oneil Cruz conectó un jonrón de tres carreras que amplió la diferencia hasta el 10-3 y prácticamente sentenció el encuentro.

La producción no terminó ahí. Vladimir Guerrero Jr. añadió un doble que permitió a Junior Lake cruzar el plato, y posteriormente Julio Rodríguez conectó su segundo sencillo de la jornada para completar el marcador definitivo de 12-3.

La cifra de 14 hits se convirtió en la más alta registrada hasta ahora en el torneo, superando los 13 que había conseguido Japón frente a China Taipei.

La actividad del Grupo D continuará este sábado nuevamente en Miami. Venezuela se enfrentará a Israel, mientras que Países Bajos buscará recuperarse ante Nicaragua.

