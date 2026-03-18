Messi marca en Concachampions el gol 900 de su carrera

A sus 38 años, Lionel Messi volvió a hacer historia al marcar su gol número 900 en el triunfo parcial del Inter Miami CF sobre el Nashville SC, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El tanto llegó apenas al minuto siete del encuentro, dándole ventaja inmediata al conjunto de Florida, que con este resultado se estaría clasificando a los cuartos de final del torneo internacional. El partido de ida terminó 0-0, por lo que el resultado de este juego definirá la serie.

MESSI SCORES HIS 900TH CAREER GOAL 🔥 pic.twitter.com/sr6TlmMqo2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

Gol 900 de Messi: vigencia total y liderazgo en Inter Miami

El gol 900 de Lionel Messi reafirma su estatus como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En un contexto donde muchos anticipaban su retiro tras su llegada a la MLS, el argentino demuestra que sigue compitiendo al máximo nivel.

El Inter Miami, vigente campeón de la MLS, busca conquistar su primera Concacaf Champions Cup, con Messi como estandarte ofensivo y figura clave del proyecto deportivo.

Un gol histórico que llegó en el momento justo

Solamente transcurrían seis minutos del primer tiempo cuando Messi sacó un potente zurdazo para alcanzar la histórica cifra. El tanto no solo abrió el marcador, sino que también rompió una pequeña sequía en la búsqueda de este registro.

Ante Nashville SC, rival al que ha enfrentado en múltiples ocasiones, el rosarino volvió a demostrar su capacidad goleadora, alcanzando una marca reservada únicamente para leyendas del fútbol mundial.

Radiografía del récord: los 900 goles de Messi en números

El camino hacia los 900 goles de Messi es una muestra de consistencia y excelencia durante más de dos décadas:

Con el FC Barcelona: 672 goles en 778 partidos

Con la Selección Argentina: 115 goles en 196 encuentros

Con el Paris Saint-Germain: 32 goles en 75 partidos

Con Inter Miami: 81 goles en 92 partidos

En total, alcanzó esta cifra en 1,142 partidos oficiales a lo largo de 22 años de carrera profesional.

HISTORY FOR MESSI 🇦🇷



With his goal today for @InterMiamiCF, Argentina legend Lionel Messi has scored 900 career goals ‼️ pic.twitter.com/Sa6xAaGxZy — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

Messi vs Cristiano Ronaldo: la carrera por los 1,000 goles

Con este nuevo logro, Messi se consolida como el segundo futbolista en la historia en alcanzar los 900 goles, solo por detrás de Cristiano Ronaldo.

El portugués lidera con 965 tantos en 1,306 partidos, aunque necesitó más encuentros que el argentino para alcanzar cifras similares. La lucha entre ambos por llegar a los 1,000 goles vuelve a encender el debate en el fútbol mundial.

Messi no se detiene: próximo reto antes del Mundial

El gol 900 llegó en una fecha especial, ya que coincide con su última convocatoria previa a una cita mundialista. Messi disputará un amistoso ante Guatemala en La Bombonera el próximo 31 de marzo.

El capitán argentino sigue ampliando su legado, demostrando que su impacto trasciende generaciones y fronteras.

Seguir leyendo:

-Messi en el umbral de los 900 goles en la victoria de Inter Miami 1-2 sobre DC United

-Javier Laporta niega versión de Xavi de que Messi estuvo cerca de volver al Barcelona en el 2023

– Mascherano se enojó por la polémica que generó la visita de Inter Miami a la Casa Blanca