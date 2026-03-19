Ricardo Pepi podría ser el reemplazo de Raúl Jiménez en el Fulham

Raúl Jiménez ha sido una de las principales cartas ofensivas del Fulham de la Premier League. El atacante mexicano aún no ha renovado su contrato con el club y su futuro es una incógnita. Ricardo Pepi se perfila como un posible reemplazo.

El delantero de 34 años aún no define su futuro con el Fulham. En junio de 2026 finaliza el contrato del delantero mexicano con el conjunto inglés. Aunque se habla de que el atacante mexicano podría renovar, no hay acercamientos oficiales por parte del club.

Bajo este panorama, el Fulham si se estaría moviendo en el mercado de traspasos. El conjunto de la Premier League tendría intenciones de contratar a Ricardo Pepi. Los reportes de ESPN explican que las negociaciones están bastante avanzadas y sería casi un hecho el cierre de la negociación.

“El Fulham ha recibido una oferta de alrededor de 40 millones de euros ($46 millones de dólares), que fue aceptada por el PSV Eindhoven , y se entiende que las condiciones personales no representan un problema. Se espera que Pepi se someta a un reconocimiento médico esta semana, según las mismas fuentes“, explica el reporte de ESPN.

🚨🇺🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Fulham reach broad agreement to sign Ricardo Pepi (23) from PSV. Deal is around €40m, including bonuses. ⚫️⚪️✅



The package also includes a resale percentage for the future, with which PSV can still earn several millions, reports @RikElfrink. 🤝 pic.twitter.com/qJ0VTmiXWn — EuroFoot (@eurofootcom) March 17, 2026

La información agrega que este interés del Fulham no es nuevo. En el mercado invernal, el Fulham estuvo muy cerca de cerrar el acuerdo de compra con el atacante mexicoamericano, pero al final la operación se cayó.

Ricardo Pepi en Europa

El joven delantero de 23 años ha tenido buenos rendimientos en la Eredivisie. En enero de 2022, Ricardo Pepi fue comprado por el Augsburg de la Bundesliga; en agosto de 2022 fue cedido al FC Groningen y en julio de 2023 estampó su firma con el PSV Eindhoven de la Eredivisie.

Desde entonces el atacante nacido en El Paso, Texas, ha jugado 95 partidos con la camiseta del conjunto neerlandés. En casi 3,000 minutos dentro del campo, Pepi ha anotado 39 goles y ha concedido 8 asistencias. El mexicoamericano tiene un contrato vigente con el conjunto de Países Bajos hasta junio de 2030.

Ricardo Pepi busca un cupo entre los convocados por Estados Unidos a la Copa del Mundo. Pepi ha disputado 34 partidos con la USMNT. Durante esa cantidad de encuentros el ariete ha convertido 13 goles.

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