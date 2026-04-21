El brasileño Helinho denuncia racismo después de la bronca con el América

El delantero brasileño Helinho de los Diablos Rojos del Toluca reaccionó en forma pública ante la serie de ataques de índole racista que ha recibido en redes sociales como consecuencia de la bronca que sostuvo con jugadores del América el pasado sábado en el duelo celebrado en el estadio Banorte.

Helinho expuso que la mayoría de comentarios de esta índole los ha recibido en su cuenta personal de Instagram, en donde lamentó la postura y saña con que han reaccionado sus detractores acusándolo de un sinfín de barbaridades, pero sobre todo de carácter racista

UNA PENA 🚨



Helinho difundió en redes un video donde acusa ataques de racismo en su contra tras el incidente contra el América.



'El respeto no es una opción. El racismo es un crimen'. pic.twitter.com/ngk1XRwwwQ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 21, 2026

En el video que no dudó en compartir el artillero de los “Diablos Rojos” se puede apreciar toda la serie de agresivos comentarios que se han generado en las últimas horas y donde se hace referencia al color de piel del atacante del cuadro escarlata, que lo motivó a lanzar un fuerte y emotivo mensaje condenando estos hechos.

“No son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales. Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite, los atletas siguen siendo víctimas del racismo dentro y fuera de la cancha”.

“El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio. Pero estos no son “solo comentarios”. El racismo no es una opinión, es violencia. Cada palabra tiene peso, refuerza estigmas y alimenta un problema que se transmite de generación en generación. Y el silencio también forma parte de ello”, destacó el brasileño.

Al final del pequeño mensaje en video, Helinho resaltó que el “racismo es un crimen”, por lo cual aseguró la importancia de dar a conocer este tipo de ataques para tratar de acabar con la práctica del racismo que en la actualidad sigue siendo una de las mayores calamidades de la humanidad.

También añadió que:”Cuando lo vemos y lo ignoramos, el racismo persiste, crece con la omisión, se fortalece con la normalización; por lo tanto, no se trata solo de quienes lo sufren, se trata de todos nosotros. Denúncialo. Toma una postura, no lo normalices. El respeto no es una opción, es lo mínimo indispensable”, concluyó el atacante del Toluca.

Helinho denuncia racismo.



El jugador del Toluca levantó la voz en redes sociales y expresó que ha recibido mensajes luego del compromiso ante América. pic.twitter.com/gkwtURGBVo — Futbol Picante (@futpicante) April 21, 2026

Helinho estuvo involucrado directamente en el intercambio de golpes que se generó en la cancha del estadio Banorte el pasado sábado en su intercambio de golpes con Sebastián Cáceres y Alejandro Zendejas en la cancha y con Henry Martín en la zona VIP rumbo a los vestidores.

Seguir leyendo:

-Larga lista de sancionados tras el conflicto de Helinho contra el América

-El América-Toluca termina en bronca que se prolonga hasta los vestidores

– Toluca puso el fútbol y el América los goles: 2-1 en espectacular duelo en el Estadio Azteca







