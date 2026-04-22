Exjugador del América aparece en lista de fiestas con prostitutas y gas de la risa

El francés Jérémy Ménez sigue dando de qué hablar y no por sus virtudes futbolísticas que no aparecieron nunca en su paso por el América, sino ahora porque apareció en una lista de 50 jugadores que militaron en la Serie A y que estuvieron involucrados en fiestas con prostitutas y drogas.

En la lista también aparece el portugués Rafael Leão, que nunca ha podido convertirse en la figura que esperaba el AC Milan, no obstante todas las oportunidades que le han dado los entrenadores y actualmente le sigue dando Massimiliano Allegri, a pesar de que muy frecuentemente se encuentra lesionado.

Enquête des escortes en 🇮🇹 : plusieurs milanais cités



Parmi les mots-clés du décret de perquisition lié à l’enquête milanaise figurent aussi plusieurs noms liés à l'AC Milan : Rafael Leão 🇵🇹, Olivier Giroud 🇫🇷, Jérémy Ménez 🇫🇷 et Daniel Maldini 🇮🇹.



Enquête toujours en cours. pic.twitter.com/2OfHIwh1XW — Coeur Rossonero 🎙️ (@CoeurRossonero) April 22, 2026

En un reporte que reproduce el diario Marca, después de darlo a conocer La Gazzetta dello Sport, Ménez aparece junto al de Coutinho como el nombre clave en la lista de 50 jugadores que aparecen en este nuevo escándalo que se ha generado en Italia debido a las indagatorias de La Guardia di Finanza, que desmembró este grupo que le daba servicio a los jugadores y que tenía implicaciones en la prostitución y la gestión de eventos que no solo daban el servicio de mujeres, sino también en la venta de drogas y el uso del llamado “gas de la risa”.

En dichas fiestas donde asistían jugadores de renombre de la Serie A, quienes consumían el gas de la risa como una sustancia recreativa y que era usada a través de los denominados globos para que los jugadores pudieran sentirse relajados y a gusto con sus invitados.

En un principio se manejó medio centenar de futbolistas, sobre todo de los clubes AC Milan e Inter, así como de pilotos de Fórmula Uno y de jugadores de hockey profesional que asistían frecuentemente a estas reuniones con personal femenino denominado de primera línea.

La lista de jugadores fue identificada por las autoridades como la “clientela” y los clientes que serían los futbolistas aparecen con nombres clave y que podrían ser elementos del Inter de Milán, como el caso de “Bastoni, Bellanova, Blisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar y Carlos Augusto”.

Otros del AC Milan como “Winter, Leao, Giroud y Menez” ; del Arsenal evoca la palabra clave “Calafiori”. Para la Juventus, “Vlahovic y Arthur Melo”. “Scamacca” y “Ruggeri” apuntan al Atalanta.

También se incluyen a otros elementos del cuadro rossoneri como: Rafael Leao, Olivier Giroud, Jérémy Menez y Koni De Winter; llama la atención el de Menez, quien fue jugador del América en Liga MX.

🚨🚨🚨 Alguns nomes presentes na investigação da rede de prostituição na Itália:



🇫🇷 Olivier Giroud (Lille)

🇫🇷 Jérémy Ménez (ex-PSG e Bordeaux)

🇲🇦 Achraf Hakimi (PSG)

🇸🇰 Milan Skriniar (ex-PSG)



A investigação diz que ainda faltam provas e que o grau de envolvimento ainda não foi… pic.twitter.com/N14KWZEVCp — L1 Insider 🇨🇵🇧🇷 (@L1InsiderBRL) April 22, 2026

En el reportaje de La Gazzetta dello Sport, se establece que la red enviaba a mujeres a las fiestas de los futbolistas para tener relaciones sexuales a cambio de dinero y aunque “Lamentablemente no es un delito, no está tipificado como tal”. Las chicas eran totalmente complacientes, por lo que no hay ningún tipo de violencia; no ha surgido ningún indicio de violencia en los actos de la investigación”, aseguraron en su reporte los efectivos de la Guardia di Finanza.

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