La Juventus busca el regreso de Mauro Icardi a la Serie A

La Juventus se mueve contrarreloj en el cierre del mercado invernal de pases en Italia y explora distintas alternativas para reforzar su frente de ataque. Con la fecha límite fijada para este lunes, el club de Turín ha puesto sobre la mesa el nombre de Mauro Icardi como una de las opciones para sumar jerarquía ofensiva en la segunda mitad de la temporada. El delantero argentino, actualmente figura del Galatasaray, aparece como una posibilidad concreta en un contexto de urgencias deportivas.

De acuerdo con información publicada por La Gazzetta dello Sport, la directiva bianconera intensificó en las últimas horas los contactos para analizar la viabilidad de la operación. Elio Letterio Pino, representante del futbolista, viajó recientemente a Estambul con la intención de dialogar directamente con los dirigentes del Galatasaray y evaluar una posible cesión hasta el final de la campaña. La Juventus considera que un préstamo sería la vía más factible, aunque el margen de tiempo juega en contra.

El interés no es menor si se tiene en cuenta el calendario inmediato. Juventus y Galatasaray se enfrentarán en los playoffs de la UEFA Champions League, por lo que una eventual llegada de Icardi tendría un impacto deportivo y simbólico en una serie decisiva. En Turín buscan soluciones rápidas para aumentar la eficacia ofensiva en una temporada marcada por irregularidades y bajas sensibles.

Un viejo conocido del calcio y un vínculo con historia

Icardi, de 32 años y quien marcó un gol este domingo, mantiene contrato con el club turco hasta junio y atraviesa un buen momento desde lo individual. En la actual temporada suma 11 goles, nueve en la liga local y uno en la Supercopa de Turquía. Desde su arribo en 2023, tras su paso por el Paris Saint-Germain, se convirtió en uno de los referentes del Galatasaray, equipo con el que ya levantó cinco títulos y anotó 72 goles en total.

Su posible retorno a la Serie A genera expectativa por su pasado en el fútbol italiano. El argentino tuvo dos etapas previas: primero en la Sampdoria y luego en el Inter, donde dejó una huella importante con 154 goles en 258 partidos y el brazalete de capitán. Sin embargo, ese ciclo también estuvo atravesado por conflictos internos, especialmente durante la etapa de Luciano Spalletti.

Con Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic y Jonathan David como opciones ofensivas, la Juventus evalúa otras alternativas mientras el reloj avanza. El mercado está por cerrar y el nombre de Icardi, por ahora, sigue siendo más una posibilidad que una realidad.

