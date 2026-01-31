Alemania se desliga de boicot al Mundial 2026

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) descartó de manera oficial la posibilidad de boicotear el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pese a que en los últimos días surgieron llamados internos para utilizar el torneo como una señal política dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump.

En un comunicado emitido el viernes por la noche, la DFB fue tajante al fijar su postura y dejó claro que la opción del boicot no está sobre la mesa. “Creemos en el poder unificador del deporte y en el impacto global que puede tener una Copa Mundial de la FIFA”, señaló la federación. “Nuestro objetivo es fortalecer esta fuerza positiva, no impedirla”.

La declaración llegó luego de una reunión del comité ejecutivo de la DFB, en la que se discutió el tema a raíz de los comentarios realizados la semana pasada por el vicepresidente del organismo, Oke Göttlich, quien había planteado públicamente la necesidad de “considerar seriamente” un boicot como respuesta a recientes decisiones y declaraciones del mandatario estadounidense.

Debate interno y mensaje hacia el exterior

Göttlich, quien además preside al club St. Pauli de la Bundesliga, expresó su preocupación por el contexto político internacional y por el rol de Estados Unidos como uno de los países anfitriones del torneo. Sin embargo, la federación alemana marcó distancia de esa postura y, en lo que fue interpretado como una reprimenda pública, subrayó que “los debates sobre política deportiva deberían realizarse internamente y no en público”.

La DFB fue más allá y reiteró que no se está considerando ningún boicot, al tiempo que confirmó que mantiene contactos permanentes con representantes de los ámbitos político, de seguridad, empresarial y deportivo para preparar la participación alemana en el torneo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

El contexto internacional ha generado inquietudes en distintos sectores de Europa. Trump ha provocado tensiones con propuestas como la posible adquisición de Groenlandia y con amenazas de imponer aranceles a países europeos que se opongan a sus políticas. A esto se suman las preocupaciones por la postura de Estados Unidos frente a Venezuela y por la manera en que se han gestionado protestas dentro de su propio territorio, factores que han alimentado el debate en torno al Mundial.

La semana pasada, incluso, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, recomendó a los aficionados mantenerse alejados del torneo. No obstante, cuando estaba al frente del organismo, se opuso a los llamados a boicotear el Mundial de 2018 en Rusia por la situación en Ucrania. “El fútbol no puede ser boicoteado en ningún país”, afirmó entonces.

De cara a 2026, también existen inquietudes entre los aficionados por el alto precio de las entradas y por las restricciones de viaje impuestas por la administración Trump, que podrían afectar la presencia de hinchas de algunas selecciones participantes.

Alemania, al menos, no tiene dudas sobre su postura. “Queremos competir de forma justa contra los demás equipos clasificados el próximo verano”, indicó la DFB. “Y queremos que los aficionados de todo el mundo celebren un festival de fútbol pacífico en los estadios y las zonas de aficionados, tal como lo vivimos en la Eurocopa 2024 en nuestro país”.



Sigue leyendo:

· James Rodríguez se aleja del Mundial por no encontrar equipo

· Allan Saint-Maximin denuncia caso de racismo sobre sus hijos

· Infantino descarta boicot al Mundial y piensa en “unir a las personas”