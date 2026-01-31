Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, debió ser trasladado a un hospital por duro golpe de cabeza

Alexander Sorloth vivió un momento de máxima preocupación este sábado durante el partido entre Levante y Atlético de Madrid, que terminó igualado 0-0 por LaLiga, luego de sufrir un fuerte choque cabeza con cabeza que obligó a su retirada inmediata del terreno de juego y a su posterior traslado a un centro hospitalario en Valencia.

El club rojiblanco informó horas más tarde que las pruebas médicas realizadas al delantero noruego “descartan fracturas y hematomas craneales”, una noticia tranquilizadora tanto para el cuerpo técnico como para los aficionados. Según el parte oficial, Sorloth “sufrió un traumatismo durante el partido, que le provocó una herida incisocontusa en la región frontoparietal izquierda”, motivo por el cual se decidió extremar precauciones y derivarlo al hospital para una evaluación más exhaustiva.

El Atlético de Madrid confirmó además que el futbolista regresa a la capital española con el resto de la expedición y que quedará “pendiente de evolución”, siguiendo los protocolos médicos habituales para este tipo de lesiones.

El choque que encendió las alarmas

La acción ocurrió en el minuto 24 del primer tiempo, cuando Sorloth saltó dentro del área de su propio equipo para despejar de cabeza un balón que había caído tras un saque de esquina. En esa misma jugada, impactó con fuerza contra el argentino Matías Moreno, quien buscaba el remate hacia la portería.

Vaya choque. Sorloth y Matías Moreno se han ido sustituidos🤯



Ojalá no sea nada 🙏#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/OyBOTsJjnP — DAZN España (@DAZN_ES) January 31, 2026

El golpe fue seco y dejó a ambos jugadores tendidos en el césped, generando una inmediata reacción de preocupación entre compañeros, árbitros y personal médico. Tras varios minutos de atención sobre el campo, Sorloth fue retirado en camilla y sustituido por el Julián Álvarez, mientras el público observaba en silencio el procedimiento.

Moreno, por su parte, tampoco pudo continuar en el encuentro y fue reemplazado por Manu Sánchez. A diferencia del noruego, el defensor argentino logró abandonar el terreno de juego por su propio pie, aunque con un visible vendaje en la cabeza.

Lesión de Sorloth en el atlético pic.twitter.com/X4B3RKkyya — Tapa 97 (@Tapa_97) January 31, 2026

Fuentes del Levante indicaron que Matías Moreno pasará la noche en un centro hospitalario, pese a que su estado general es bueno. El club explicó que está previsto realizarle una nueva prueba médica el domingo por la mañana antes de darle el alta definitiva y permitirle regresar a su domicilio.



Sigue leyendo:

· Guardiola elogió a José Mourinho tras la victoria del Benfica contra el Real Madrid

· Arteta compara con Nadal y Federer su rivalidad con Guardiola

· James Rodríguez se aleja del Mundial por no encontrar equipo