Santiago Giménez volvió a entrenar con el AC Milan y se acerca su regreso

Santiago Giménez se encuentra en el umbral de su reaparición en las canchas después de 133 días de inactividad, después de que este martes el delantero mexicano se integró a los entrenamientos del AC Milan con la finalidad de fortalecer la ofensiva del equipo dirigido por Massimiliano Allegri.

Después de ser sometido a un proceso quirúrgico en el pasado mes de diciembre, realizó una etapa de rehabilitación; ya sin la molestia de las astillas que tenía en su tobillo derecho, podrá rendir al máximo de su capacidad y ayudar a remontar la desventaja de siete puntos que tiene el Inter de Milán.

¡ESTÁ DE REGRESO!⚽️😮‍💨



Tras haber superado su lesión en el tobillo, Santiago Giménez regresó a los entrenamientos con el AC Milan.#ACMilan #SantiagoGimenez pic.twitter.com/mYvck2ahYF — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) March 10, 2026

Durante la práctica, el técnico Allegri recibió a Giménez y después sus compañeros lo pasaron en fila india a manera de bienvenida para que de inmediato se integre al ritmo del equipo y pueda mejorar sus números en la temporada, donde solo ha participado en 11 encuentros (9 en la Serie A y 2 en la Copa), pero todavía sin marcar en la Liga italiana.

Santiago no juega desde el partido ante el Atalanta del 28 de octubre pasado, cuando salió de cambio con una dolencia en el tobillo que derivó en una intervención quirúrgica y no obstante que este martes se integró a los entrenamientos, no hay una fecha exacta de su reaparición en el cuadro milanista.

El delantero mexicano fue incluido en el grupo que trabajó mucho más fuerte, pues los que vieron acción contra el Inter de Milán realizaron rutinas más relajadas, pero la noticia favorable es que ya se reintegró a los entrenamientos y poco a poco será tomado en cuenta.

Con tiempo suficiente para el Mundial

Santiago Giménez podría ser convocado para el encuentro contra Portugal y Bélgica para el 28 y 31 de marzo en el Estadio Azteca y en el Soldier Field de Chicago en la actividad de la última fecha FIFA antes del debut mundialista contra Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

🔴⚫️ ¡BIENVENIDO DE VUELTA, SANTI GIMÉNEZ!



AC Milan compartió el pasillo que le hicieron al mexicano durante su regreso a los entrenamientos. pic.twitter.com/ik3fZ64Pqg — FOX (@somos_FOX) March 10, 2026

Son más de 90 días para el inicio mundialista y los que tendrá para lograr una buena forma futbolística que incluso le sirva para competir por un puesto como titular con Raúl Jiménez, que en este momento parece ser el delantero nominal con más condiciones para aparecer como titular contra los sudafricanos.

Seguir leyendo:

– Santiago Giménez sigue en el radar de la Premier League

– AC Milan gana el derbi de Milán y mantiene viva la pelea por el título

– Santiago Giménez entre 20 y 30 días para reaparecer, según Massimiliano Allegri





