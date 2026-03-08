AC Milan gana el derbi de Milán y mantiene viva la pelea por el título

La lucha por la Serie A sigue abierta tras el triunfo del AC Milan sobre el Inter de Milán en una nueva edición del Derby della Madonnina. El equipo rossonero se impuso 1-0 en San Siro y logró recortar ligeramente la distancia en la tabla, aunque los nerazzurri mantienen el liderato con siete puntos de ventaja cuando todavía restan diez jornadas por disputarse.

El único gol del encuentro llegó antes del descanso y cambió el rumbo del partido. Pervis Estupiñán, lateral ecuatoriano y primer jugador de su país en vestir la camiseta del Milan, definió con un potente remate de zurda que se coló en la escuadra del arco defendido por Yann Sommer. Fue su primer tanto con el club italiano y llegó en un momento clave del encuentro.

El partido comenzó con un ritmo intenso y con ambos equipos generando peligro. La primera gran ocasión fue para el Inter. Henrikh Mkhitaryan lideró una jugada de ataque en superioridad numérica y se presentó frente al portero Mike Maignan, pero el guardameta del Milan reaccionó a tiempo para evitar el gol cuando el estadio ya se preparaba para celebrarlo.

Poco después de esa acción llegó la jugada que definió el resultado. Estupiñán atacó el espacio a la espalda de Luis Henrique y, con un disparo preciso, superó a Sommer para adelantar al Milan en el minuto 35.

Polémica arbitral y presión final del Inter

Durante la segunda mitad, el Inter intentó reaccionar para evitar la derrota. El equipo dirigido por Cristian Chivu buscó el empate con insistencia, aunque también se vio condicionado por varias ausencias importantes en su alineación. Lautaro Martínez, Marcus Thuram y Hakan Calhanoglu no participaron en el partido, lo que obligó a apostar en ataque por Bonny y el joven Pio Esposito.

Las oportunidades, sin embargo, no faltaron. Federico Dimarco tuvo una de las más claras con un remate desde la zona del punto de penalti que pasó cerca del arco.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la polémica. En un saque de esquina, el Inter llegó a marcar, pero el árbitro había detenido la jugada antes del remate, lo que anuló la acción y provocó protestas del equipo visitante.

La tensión aumentó todavía más en los últimos instantes del partido. Un posible toque con el brazo de Ricci dentro del área del Milan no fue sancionado ni revisado por el VAR, lo que desató el enfado de los jugadores del Inter tras el pitazo final.

A word from the boss 🗣️ pic.twitter.com/gYJXSWafXZ — AC Milan (@acmilan) March 9, 2026

El Milan resistió la presión en esos minutos finales y terminó asegurando una victoria que refuerza su confianza en la recta final del campeonato. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri afrontó el duelo con la motivación de mantenerse en la pelea por el título y logró imponerse en un escenario siempre exigente.

Tras el resultado, la diferencia entre ambos equipos queda en siete puntos con diez jornadas aún por jugarse.

