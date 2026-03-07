Laporta critica arbitraje a favor del Real Madrid: “cuando está en dificultades”

La polémica arbitral volvió a instalarse en el debate del fútbol español después de las declaraciones de Joan Laporta este sábado. El expresidente del FC Barcelona y actual candidato a la reelección se refirió a la reciente victoria del Real Madrid en Balaídos, un partido que se definió en el minuto 94 con un gol del uruguayo Fede Valverde.

Laporta aseguró que la jugada previa al tanto final debió haber sido revisada. Según su interpretación, el Celta tenía la posesión cuando uno de sus futbolistas recibió una falta que no fue sancionada, lo que permitió que la acción continuara hasta desembocar en el gol del conjunto madrileño.

“Un jugador del Celta tiene el balón y le hacen una falta. La jugada continúa y marca el Madrid en el último minuto. Entiendo que el VAR (debería haber entrado), como nos pasó a nosotros en Anoeta, cuando marcó Lamine y pitaron una falta previa de Olmo. Ahí sí que la pitaron y ayer no la pitan”, afirmó Laporta ante los medios.

El dirigente fue más allá al describir un patrón que, en su opinión, se repite cuando el club blanco atraviesa momentos complicados dentro de los partidos.

“Al Madrid siempre le pasa lo mismo, cuando está en dificultades, o tiene ayudas arbitrales o siempre pasa algo. ¿Suerte? Suerte la queremos tener todos, pero a ellos hay gente que les ayuda a tener suerte”, sostuvo.

Laporta defiende su gestión y critica a su rival electoral

Las declaraciones del dirigente se produjeron después de un acto de campaña realizado en el Casino del Centre de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Allí, Laporta no solo abordó la controversia arbitral, sino que también defendió su trabajo al frente de la institución durante los últimos años.

En su intervención, el candidato destacó la transformación que, según él, ha experimentado el club desde que asumió la presidencia. Laporta describió el punto de partida como una etapa marcada por dificultades deportivas y financieras.

“De encontrarnos un club que tenía un estadio que estaba descomponiéndose, un equipo que no ganaba y un club arruinado, en cinco años hemos pasado a tener un estadio nuevo, un equipazo y un club saneado. Queremos continuar para culminar esta obra”, argumentó.

El dirigente también dedicó parte de su discurso a cuestionar la propuesta de su principal rival en las elecciones, Víctor Font. Durante el evento, Laporta calificó al empresario y a su equipo como unos “tecnócratas”.

Además, remarcó que, en su opinión, la dirección de una institución como el Barcelona requiere un enfoque distinto al que propone su adversario. “No se puede dirigir al Barcelona desde un ordenador”, afirmó durante su intervención ante los asistentes.

