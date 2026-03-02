Real Madrid confirma esguince de Mbappé, peligra su presencia en Champions League

La estrella francesa Kylian Mbappé no se ha ejercitado sobre el césped en los últimos días y su regreso sigue sin fecha definida. El Real Madrid confirmó este lunes que el delantero galo padece un esguince en la rodilla izquierda, una lesión que mantiene en suspenso su presencia de cara al próximo compromiso europeo ante el Manchester City.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El parte médico se hizo público después de que el jugador viajara a Francia para someterse a una valoración adicional por especialistas de su país, con autorización del club. El diagnóstico coincide con el que ya manejaban los servicios médicos del conjunto blanco.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”, señala el comunicado oficial.

Recuperación sin plazos y calendario exigente

La dolencia se remonta al 7 de diciembre, cuando Mbappé sintió molestias en un partido de LaLiga frente al Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el equipo ha disputado 18 encuentros y el atacante participó en 12, alternando presencia en el campo con ausencias puntuales.

Antes de detener completamente su actividad, fue baja en compromisos frente al Manchester City en la fase de liga de la UEFA Champions League así como ante Betis y Real Sociedad en el torneo doméstico. Tampoco estuvo disponible contra Albacete en la Copa del Rey ni frente al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España. Hasta ahora, pese a las molestias persistentes, no había encadenado dos ausencias consecutivas.

Tras perderse el partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Champions, tampoco estará ante el Getafe y su presencia el viernes en Balaídos frente al Celta parece poco probable. El objetivo del cuerpo médico es que llegue en condiciones al duelo europeo del miércoles 11 de marzo ante el Manchester City.

Álvaro Arbeloa evitó fijar un plazo concreto para su regreso. “Tenemos muy claro qué es lo que le pasa, qué es lo que ha estado pasando y lo que queremos ahora, que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con máxima confianza y seguridad posible. Volverá en cuanto se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias“, afirmó el domingo.

Por lo pronto se descarta una lesión de mayor gravedad y la necesidad de cirugía. El tratamiento seguirá siendo conservador, mientras el club evalúa diariamente la evolución del futbolista, que acumula seis días sin realizar trabajo de campo desde que se retiró del entrenamiento previo al choque ante el Benfica.

Sigue leyendo:

· El conflicto en Medio Oriente deja sin sede a la Finalissima 2026: Qatar suspende el fútbol en su territorio

· Tom Brady elogia a Messi y anticipa boom del fútbol en EE.UU. debido al Mundial 2026

· Federación de Irán pone en duda jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026