Tom Brady elogia a Messi y anticipa boom del fútbol en EE.UU. debido al Mundial 2026

El legendario ex quarterback de la NFL, Tom Brady, aseguró que la llegada de Lionel Messi al Inter Miami y la organización del Mundial 2026 en Norteamérica marcarán un antes y un después en la popularidad del fútbol en Estados Unidos.

Considerado el mejor jugador en la historia del fútbol americano profesional, Brady destacó que la combinación de estrellas globales y una Copa del Mundo en casa será clave para el desarrollo del deporte entre las nuevas generaciones.

Messi en la MLS, pieza clave del crecimiento del fútbol en EE.UU.

Para Tom Brady, el impacto de Lionel Messi en la MLS es determinante en la expansión del soccer en territorio estadounidense.

“El Inter Miami es uno de los grandes equipos de la MLS en el país; ahí juega Messi. Creo que esto sigue creciendo a través de eso y de la gente que vive este deporte tan grande a escala global. Creo que todo esto y el Mundial en Estados Unidos no va a hacer más que potenciarlo para las próximas generaciones”, aseguró el ganador de siete anillos de Super Bowl.

El efecto Messi ha elevado audiencias, venta de boletos y exposición internacional de la Major League Soccer, consolidando al Inter Miami como uno de los clubes más mediáticos del continente.

Mundial 2026: el evento que transformará el soccer en Norteamérica

Brady fue uno de los invitados estelares de la FIFA durante el sorteo oficial del Mundial 2026, torneo que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

“Fue genial ser parte del sorteo de la Copa del Mundo. Saber que habrá 48 países participando en toda Norteamérica es emocionante. Significa más inclusión, más países, más aficionados y una amplia audiencia para estos partidos increíbles. El hecho de hacerlo en Estados Unidos, en el escenario más grande es increíble; para mí fue muy divertido ser parte de esto”, añadió.

La edición de 2026 será histórica por contar con 48 selecciones y por disputarse en tres países, lo que ampliará el alcance global del torneo más importante del fútbol.

Tom Brady y su vínculo con la FIFA y Gianni Infantino

Actualmente dueño minoritario de Las Vegas Raiders, Brady también elogió la visión de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para consolidar el crecimiento global del fútbol.

“Creo que Gianni es un hombre del pueblo, siempre está ahí celebrando lo mejor del deporte. Hizo grandes contribuciones al mundo del fútbol. Fue una gran oportunidad conocerlo y entender los valores que representa, porque realmente se refleja en los objetivos más amplios de lo que es el fútbol”, apuntó el futuro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

NFL y fútbol: dos potencias que buscan expansión global

En un contexto donde la NFL apuesta por expandirse con partidos internacionales de temporada regular, Brady reconoció que su cercanía con Infantino le permitió comprender la magnitud del fútbol como fenómeno mundial.

“Él cree que el deporte puede cambiar el mundo y puede hacerlo con este deporte que es el más popular y dominante del planeta. En cada evento al que fui con él se trató de eso: llevar el fútbol a todo el mundo, mostrar el talento increíble de los jugadores en la cancha y entender a los países que apoyan a estos atletas y la ambición que tienen de mostrar su potencial como nación”, concluyó.

Seguir leyendo:

– Gianni Infantino respalda el Mundial en México

– FIFA debe quitarle el Mundial a México, aseguró el periódico inglés The Mirror

– Infantino descarta boicot al Mundial y piensa en “unir a las personas”