Federación de Irán pone en duda jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

La posibilidad de ver a Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 hoy no está garantizada. En medio de la escalada militar tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, el presidente de la federación de fútbol de ese país, Mehdi Taj, reconoció públicamente que el panorama es incierto.

“Lo que es seguro es que después de este ataque no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza”, declaró Taj al portal deportivo Varzesh3, mientras continúan los intercambios de ataques en la región, según reseñó AP.

El conflicto se intensificó durante el fin de semana. Los bombardeos se prolongaron por segundo día consecutivo, en un contexto de máxima tensión tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, hecho que ha generado incertidumbre sobre la estabilidad política del país y el equilibrio regional.

Grupo G, sedes y restricciones vigentes

En lo estrictamente deportivo, Irán ya conoce su camino en el torneo. Fue sorteado en el Grupo G y tiene previsto disputar sus partidos en territorio estadounidense: enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio y a Bélgica el 21 de junio en Los Ángeles, antes de cerrar la fase ante Egipto el 26 de junio en Seattle.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con Estados Unidos como anfitrión principal junto a Canadá y México.

Sin embargo, el escenario político complica la logística y la participación. A los aficionados iraníes ya se les había prohibido el ingreso a Estados Unidos en la primera versión de la restricción migratoria anunciada por la administración del presidente Donald Trump. Ese antecedente agrega un componente adicional a la incertidumbre actual.

Mientras tanto, otras selecciones también tenían compromisos programados con Irán. El 20 de febrero, Costa Rica anunció un partido amistoso ante el combinado iraní para el 31 de marzo en Amán, correspondiente a la fecha FIFA.

Los organismos internacionales del fútbol siguen atentos. La UEFA, la Conmebol y la FIFA mantienen contactos permanentes para evaluar la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias deportivas. Por ahora no se han emitido comunicados oficiales que modifiquen la organización del torneo ni la situación del grupo en el que está encuadrado Irán.

Este lunes se prevé que se intensifiquen las reuniones y los intercambios entre las partes involucradas. La expectativa es alta y el margen de decisión, estrecho.

