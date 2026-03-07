El árbitro César Ramos describió el peligro que vivieron por los bombardeos en Qatar

El árbitro internacional César Ramos Palazuelos reveló a su llegada a México los momentos tan complicados que vivió junto con sus colaboradores en su estancia en Qatar debido a la respuesta bélica de Irán contra ciudades árabes por el ataque bélico que sufrieron de Estados Unidos e Israel

Junto con sus colaboradores Alberto Morín y Marcos Bisguerra, la tripleta internacional mexicana quedó atrapada en la respuesta bélica de la nación persa contra blancos árabes y precisamente ellos, al encontrarse en Qatar por compromisos contraídos por la liga profesional de Arabia Saudita, vivieron en carne propia el temor de ser alcanzados por algún proyectil que pudiera afectar su integridad física.

"Dormíamos con el pasaporte en la mano", César Arturo Ramos, árbitro mexicano.



Momentos tensos para cientos de mexicanos atrapados en Qatar. 🇶🇦💬 pic.twitter.com/YzbT3oRCoJ — FOX (@somos_FOX) March 7, 2026

La conflagración entre estas naciones provocó que los silbantes quedaran varados en un hotel en Qatar y que provocara que la Federación Mexicana de Fútbol junto con el Gobierno de México realizaran varios trámites que les permitieran estar de vuelta en suelo mexicano.

A su llegada a la terminal aérea de la Ciudad de México, Palazuelos describió los momentos de angustia por estos ataques bélicos de Irán contra ciertos blancos en la nación árabe: “Dormíamos poco, nos despertaba a veces los sonidos de las bombas y dormíamos con el pasaporte en la mano, una credencial, o tarjeta en la mano, por si teníamos que hacer algo. Atentos a las redes sociales del gobierno de Qatar, de la embajada que nos hizo estar todo el tiempo en alerta”.

Ramos también le dijo a la televisora que: “De repente escuchabas un estallido, distancia larga, no veías la explosión, pero se cimbraba la habitación, todos los vidrios e inmediatamente llegaba una alerta del gobierno local a los celulares, para que te pusieras en resguardo, que no salieras a la calle. No salimos a la calle ningún día, apenas a la puerta para que te pegara el aire, del sol ni hablamos, eso hacía más larga la estancia. Fue algo similar a lo de la pandemia”

El conflicto bélico provocó que los silbantes en su trayecto desde Dubái a la ciudad de Dallas, Texas, tuvieran que aterrizar en Qatar revelaron los árbitros y añadieron que debido a esta situación tuvieron que quedarse encerrados por cinco días en su hotel hasta que decidieron regresar a Arabia Saudita por vía terrestre en un camión y de ahí tomar una aeronave a Turquía, en donde por fin pudieron embarcarse a la Ciudad de México.

¡Bienvenidos a Casa! 🇲🇽



César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país.



Gracias a la @SRE y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien. pic.twitter.com/M6kskbVGKl — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 7, 2026

“Fueron duras esas horas por tierra, momentos complicados, porque nos dijeron que, si nos íbamos por tierra, sería una decisión por nuestra cuenta. Teníamos la documentación y el apoyo consular, pero no una escolta”.

“Teníamos todo, había controles en los que nos bajaban y nos revisaban todo, huellas dactilares. Había mucha gente haciendo lo mismo, pero al salir por tierra estaba sin escolta. La recomendación del país era que nadie se iba del país por tierra y cuando vieron que no podían controlar eso, tomamos la decisión, que creo fue la más correcta; si no, ahí estuviéramos aún”, destacó el gafete internacional de FIFA.

Agradecimiento especial

César Ramos junto con Alberto Morín y Jorge Bizguerra mandaron un especial agradecimiento a toda la gente que hizo posible para que pudieran regresar sanos y salvos a México; no obstante los momentos de gran peligro que vivieron en tierras árabes.

“FUERON HORAS MUY COMPLICADAS”



César Arturo Ramos llega sano y salvo a México y cuenta todo lo que vivió en Medio Oriente. pic.twitter.com/nDg9iKdn1Q — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 7, 2026

“Me gustaría decir algo especial. Desde el primer momento, la Comisión de Árbitros se reportó con nosotros, desde que bajamos en Doha, el día sábado, que ocurrió el asunto; le explicamos la situación, ellos nos comunicaron con la cancillería, el doctor Juan Ramón de la Fuente, muy atinado, nos mandó la comunicación con el embajador de Qatar y el cónsul de Arabia.

Ese trabajo fue clave para estar aquí hoy. Nos ayudó, que teníamos los visados árabes, que son complicados y nosotros tuvimos la suerte de tener todos los papeles”, concluyó la tercia arbitral.

