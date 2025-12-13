César Ramos pitará su décima final en el Toluca vs. Tigres UANL

César Ramos fue elegido por la Comisión de Árbitros para pitar la gran final del Apertura 2025 entre Toluca vs. Tigres este domingo en el estadio Nemesio Diez, en una decisión que se esperaba por la nueva forma de decidir del alto mando arbitral encabezado por el argentino Horacio Elizondo.

Elizondo no quiso meterse en camisa de once varas y apostó por la mejor carta del gremio arbitral, como representa César Ramos, para dirigir su décima final y así esperar que la personalidad y capacidad del gafete internacional pueda sacar adelante el trabajo en el juego definitivo del torneo Apertura 2025.

César Ramos será el árbitro de la final de vuelta



Vía @Arbitraje_MX pic.twitter.com/ksmf5xU37y — Fernando Quirarte (@F_Quirarte) December 13, 2025

Después de la actuación sobresaliente del “Gato” Marco Antonio Ortiz el pasado jueves en el duelo de ida, la Comisión de Árbitros no quiso correr riesgos con algún silbante de menor rodamiento, como el caso de Daniel Quintero, Víctor Cáceres, Luis Enrique Santander, Adonai Escobedo o Fernando Hernández, estos dos últimos cepillados por sus fallas en la última fecha del torneo regular.

Cabe señalar que la designación de Ramos Palazuelos demuestra que la Comisión de Árbitros no tomó en cuenta la falla monumental que tuvo al frente del VAR en el duelo entre Cruz Azul vs. Pumas, en donde resultó fracturado el portero de la Máquina, Kevin Mier, exhibiendo fallas entre el árbitro Fernando Hernández y el propio César Ramos, pero donde solo fue “borrado” del panorama de la liguilla, el silbante central.

César Ramos Palazuelos dirigió en tres juegos de Tigres durante la fase regular del torneo, pero en ninguno de ellos pudo ganar la escuadra felina, mientras dos empates Chivas y Rayados, como también una sola derrota en el campeonato contra el América en el Volcán

Mientras que en los partidos del Toluca, pitó en dos ocasiones, el primero en la fecha seis cuando perdieron con Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario y el otro en la fecha 10 en la goleada que le propinaron al Monterrey 6-2.

Acompañarán en la final a César Ramos, Alberto Morín y Marco Antono Bisguerra como sus asistentes 1 y 2, mientras que Diana Pérez Borja encabezará el VAR, apoyada por Erick Yair Miranda; el cuarto árbitro será Luis Enrique Santander.

Cesar Ramos será el arbitro de la final de vuelta entre @TolucaFC vs @TigresOficial

Mucho éxito para él y su equipo arbitral. pic.twitter.com/xAz8ZQwBE1 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) December 12, 2025

Cabría señalar que el árbitro internacional no estuvo exento de polémicas en el actual torneo y fue en el clásico regio entre Tigres vs. Monterrey, fue quien se llevó los reflectores por sus controvertidas decisiones, con lo cual los aficionados felinos no tienen muy buenos recuerdos del citado silbante.

Las diez finales de César Ramos

Las diez finales de vuelta de César Ramos en la Liga MX son:

Clausura 2018 Toluca 2-3 Santos – Estadio Nemesio Diez.

Apertura 2018 Cruz Azul 0-2 América – Estadio Azteca.

Clausura 2019 León 0-1 Tigres – Estadio Nou Camp.

Apertura 2019 América 3(2)-(4)3 Monterrey – Estadio Azteca.

Clausura 2023 Chivas 2-3 Tigres – Estadio Akron

Apertura 2024 Monterrey 2-3 América – Estadio BBVA.

Clausura 2025 Toluca 2-0 América – Estadio Nemesio Diez.

Apertura 2025 Toluca vs. Tigres – Estadio Nemesio Diez.

Seguir leyendo:

– César Ramos, arbitro mexicano, es amenazado en Guatemala previo al duelo vs. Panamá

– La fractura de Kevin Mier, una “papa caliente” que agravaría la crisis en la Comisión de Árbitros

– FIFA elige a un mexicano y otros cuatro de Concacaf como árbitros para el Mundial de Clubes 2025





