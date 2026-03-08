LAFC sigue encendido al sumar su tercera victoria al hilo: 1-0 al FC Dallas

El venezolano David Martínez y el francés Hugo Lloris se combinaron como factores del tercer triunfo al hilo del LAFC en el mismo número de juegos de la incipiente temporada de la Major League Soccer (MLS), sobre el FC Dallas y así mantenerse en la cima de la Conferencia Oeste.

Martínez resolvió un partido muy trabado en el BMO Stadium en el minuto 55 cuando recibió un pase en una combinación entre el brasileño Stephen Eustáquio y Sergi Palencia que le permitió encontrar el gol por primera ocasión en esta temporada en su partido 49 en la Liga y su vigésima titularidad en una competencia muy tremenda con los astros Dennis Bounaga y el coreano Son-Heung min.

DAVID MARTINEZ FROM DISTANCE! 🤯 pic.twitter.com/lWUgRTfMXf — Major League Soccer (@MLS) March 8, 2026

Eustáquio, viejo conocido de la Liga MX en su paso por el Cruz Azul suma un gol y dos asistencias en tres juegos en el fútbol norteamericano, mientras que Palencia logró su primera asistencia del torneo y la número nueve en 86 juegos en su trayectoria.

Mientras que Lloris fue el otro factor con cinco atajadas, demostrando que entre más veterano, muestra más recursos en su mejor inicio de la temporada en nueve años de trayectoria futbolística y en tres temporadas con los angelinos

Enfrente tuvo a un gran adversario como el portero de FC Dallas, Michael Collodi, que detuvo cinco disparos en tres partidos como inicialista del cuadro texano y que reafirma el gran desarrollo que ha tenido al solo admitir ocho goles en nueve juegos de titular, generando que Maarten Paes sea un jugador prescindible.

Michael Collodi denies Son right before half.



📺 Apple TV: https://t.co/vhVlh6VuQv pic.twitter.com/BDeFS96llf — Major League Soccer (@MLS) March 8, 2026

LAFC sumó la tercera victoria después del debut triunfal sobre Inter Miami 3-0 y el 2-0 sobre Houston Dynamo, que junto con los triunfos de 6-1 y 1-0 sobre el Real España de Honduras, han generado un inicio de cinco triunfos para los black&gold

El cuadro angelino ha anotado cinco goles de cinco jugadores diferentes, mientras que la defensa aún no ha encajado ningún gol en la liga. A pesar de tener dificultades para marcar, el centrocampista Son Heung-min ya se ha consolidado como un jugador clave, empatado en el liderato de la MLS con tres asistencias. Mientras tanto, el delantero Denis Bouanga se encuentra entre los líderes de la liga en remates.

What a strike from David Martínez 🚀 pic.twitter.com/oCgf6IbwpB — LAFC (@LAFC) March 8, 2026

El inicio triunfal de la escuadra angelina ha igualado una de las mejores rachas en la historia del club y posiciona al LAFC en una situación que le permite establecer un nuevo récord con su tercera victoria consecutiva en el inicio de una temporada de la MLS.

