México regresa al Top 10 del ranking FIFA: logró subir cuatro posiciones tras el Mundial 2026

El ranking FIFA ya tiene una nueva actualización y una de las noticias más importantes para el futbol mexicano es el regreso del Tri al Top 10 del mundo. El conjunto nacional escaló cuatro posiciones para ubicarse en el décimo lugar, un objetivo que había sido planteado desde el inicio del proceso rumbo al Mundial 2026.

La FIFA confirmó este lunes 20 de julio la nueva clasificación oficial, una vez concluidos y validados los partidos internacionales del torneo, con España como nuevo líder tras conquistar la Copa del Mundo y desplazar a Argentina del primer puesto.

México vuelve al Top 10 del ranking FIFA después de más de cuatro años

La principal novedad para el futbol mexicano es que la selección de México regresó al grupo de las diez mejores selecciones del planeta por primera vez desde marzo de 2022.

El equipo nacional llegó al Mundial 2026 ubicado en el lugar 14 del ranking FIFA, pero su desempeño durante la Copa del Mundo le permitió sumar suficientes puntos para ascender cuatro escalones y colocarse en la décima posición con 1,754.30 unidades.

Con este movimiento, México desplazó a Alemania fuera del Top 10 y se consolidó como una de las selecciones mejor ubicadas de la Concacaf.

¿Por qué México subió cuatro lugares en el ranking FIFA?

El ranking FIFA se calcula mediante un sistema de puntos que considera la importancia de cada partido, la calidad del rival y el resultado obtenido.

Debido a que la actualización estuvo dominada por los resultados del Mundial 2026, la actuación de la selección de México le permitió ganar posiciones respecto a la clasificación publicada antes del torneo.

Además del ascenso mexicano, otros movimientos importantes fueron:

Brasil subió al quinto lugar.

subió al quinto lugar. Marruecos avanzó a la sexta posición.

avanzó a la sexta posición. Bélgica escaló al octavo sitio.

escaló al octavo sitio. Portugal perdió dos lugares.

perdió dos lugares. Países Bajos descendió una posición.

descendió una posición. Alemania salió del Top 10.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

Estos son los diez primeros lugares de la clasificación oficial publicada por la FIFA:

España — 1,995.88 puntos Argentina — 1,970.37 Francia — 1,948.97 Inglaterra — 1,922.83 Brasil — 1,804.92 Marruecos — 1,803.99 Portugal — 1,787.85 Bélgica — 1,778.36 Países Bajos — 1,775.54 México — 1,754.30

México supera a Alemania, Colombia, Noruega e Italia en la clasificación

Con su regreso al Top 10 del ranking FIFA, la selección de México quedó por encima de varias potencias internacionales.

Las selecciones que aparecen inmediatamente detrás del conjunto mexicano son:

Colombia — 1,739.89

Alemania — 1,726.22

Croacia — 1,723.05

Suiza — 1,710.88

Italia — 1,704.73

Estados Unidos — 1,690.33

Japón — 1,673.68

Senegal — 1,653.43

Noruega — 1,651.29

Uruguay — 1,634.70

¿Cuándo se actualizará nuevamente el ranking FIFA?

La FIFA aclaró que esta clasificación ya es oficial porque todos los encuentros fueron reconocidos como partidos internacionales “A”. La siguiente actualización del ranking FIFA está programada para el 7 de octubre de 2026.

El regreso de la selección de México al Top 10 del ranking FIFA representa su mejor posición en más de cuatro años y confirma el impacto positivo que tuvo su participación en el Mundial 2026.

Sigue leyendo:

· España conquista la cima del Mundial 2026: así quedó la clasificación de las 48 selecciones participantes

· España derrotó a Argentina para conquistar su segunda Copa del Mundo

· ¡Oficial! La selección de México rompe una tradición histórica con su nuevo director técnico

· Los fatídicos primeros tiempos de Javier Aguirre en los octavos de final

