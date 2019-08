¡Au revoir! Jéremy Ménez se despide de América

View this post on Instagram

Anuncio mi salida del club después de 2 temporadas muy gratificantes para mí. Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron. Me gustaría agradecer al club por su dedicación y habilidades y a todos mis compañeros con los que jugué. Nunca te olvidaré Vamos America somos aguillas 🦅🦅🦅🦅 ❤️❤️❤️❤️ Je vous annonce mon départ du club après 2 saisons très enrichissantes pour moi. Je tenais à remercier les supporters de l’accueil incroyable que vous m avez fait. Je te tiens à remercier les gens du club pour leur dévouement et leurs compétences ainsi que tous mes partenaires avec lesquels j ai joué. Je vous oublierai jamais. Vamos America somos aguillas 🦅🦅🦅🦅❤️❤️❤️❤️ #mnz