¿Se retira? “Chicharito” Hernández aclara todo con un video en redes sociales

El futuro de Javier “Chicharito” Hernández vuelve a ser tema de conversación. Luego de semanas de especulación sobre un posible retiro, el máximo goleador de la selección mexicana publicó un video en redes sociales donde deja clara su postura.

Chicharito Hernández responde a los rumores de retiro

El delantero de 37 años, que no disputa un partido oficial desde el 30 de noviembre de 2025, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje directo sobre su futuro en el futbol.

En el video, aparece en una playa y genera suspenso al decir: “Creo que llegó el momento para anunciar que me voy a retirar. A ver qué estarán diciendo las redes de mí”.

Segundos después, y tras mostrar imágenes de su carrera mientras suena el tema “Me rehúso” de Danny Ocean, Chicharito Hernández aclara todo con una frase contundente: “Ni madres que me voy a retirar. Nos vemos pronto”.

Un presente sin equipo tras su salida de Chivas

Desde que terminó su contrato con Chivas, el delantero mexicano se encuentra como agente libre. Su segunda etapa con el Guadalajara estuvo marcada por lesiones y falta de regularidad, lo que derivó en la decisión del club de no renovarlo.

Su último partido fue en los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Cruz Azul, donde falló un penal en los minutos finales que pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria.

Actividad fuera de la cancha y rumores en el mercado

En los últimos meses, Javier Hernández ha mantenido un perfil activo en redes sociales y ha sido visto en distintas ciudades de Estados Unidos, lo que aumentó las dudas sobre su continuidad como futbolista.

Además, recientemente se confirmó que participará como comentarista en el Mundial 2026, lo que también alimentó versiones sobre un posible retiro.

¿Nuevo destino en la Liga MX?

En paralelo, han surgido versiones que colocan a Chicharito Hernández en negociaciones con Atlante, equipo que regresará a la Liga MX en la próxima temporada.

A pesar de su edad, el delantero sigue siendo una figura mediática importante, por lo que su fichaje representa valor tanto deportivo como comercial. No obstante, un posible acuerdo dependería de ajustar sus expectativas salariales.

Chicharito no se retira y apunta a volver pronto

Con su mensaje en redes sociales, Chicharito Hernández deja claro que aún no piensa colgar los botines y mantiene abierta la puerta para regresar a las canchas en el corto plazo.

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