“Chicharito” sí irá al Mundial: Javier Hernández confirmó con qué equipo estará

Javier “Chicharito” Hernández, exjugador de la Selección Mexicana y de Chivas, formará parte del equipo de comentaristas de Fox Sports durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más esperado del año.

La noticia fue anunciada en las cuentas oficiales de redes sociales de Fox Soccer y del propio jugador.

“¡Bienvenido, Javier Hernández! El máximo goleador histórico de México, Javier ‘Chicharito’ Hernández, se une al equipo de transmisión de Fox Sports para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia“, destacó la cadena deportiva.

Hasta ahora, no se ha confirmado si Chicharito comentará los partidos a nivel nacional en México o se integrará al equipo de expertos en Estados Unidos.

La despedida de Chivas, pero no del mundo del fútbol

El pasado 11 de diciembre, Chivas anunció la salida de Javier Hernández por segunda ocasión en su carrera. En un comunicado oficial, el club destacó que el tapatío “aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel”.

El Rebaño Sagrado acompañó la noticia con una fotografía y un emotivo mensaje:

“El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante”.

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SE DESPIDEN DE SU LEYENDA

Las Chivas hicieron oficial la salida de Javier Chicharito Hernández del club lo hicieron con un emotivo mensaje de despedida a una de sus últimas leyendas.#FutxDep #LigaBBVAMX #Chicharito #ChicharitoHernandez #Chicharito14 pic.twitter.com/xU1GPBzY2y — DeporTrack (@DeporTrack) December 11, 2025

Chicharito: del terreno de juego a los micrófonos del Mundial 2026

Aunque Javier Hernández deja atrás su carrera profesional en el fútbol mexicano, seguirá ligado al deporte a través de los medios. Su experiencia como delantero y goleador histórico de México le permitirá ofrecer análisis y comentarios únicos durante la Copa Mundial 2026.

Por el momento, se desconoce si Chicharito será un comentarista permanente en Fox Sports o si su participación se limitará al Mundial.

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