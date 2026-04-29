Sergio Canales se va de Rayados sin título y deja un vacío en Monterrey rumbo al Apertura 2026

El ciclo de Sergio Canales en Rayados de Monterrey llegó a su fin. El club regiomontano confirmó la salida del mediocampista español tras el Clausura 2026, torneo en el que el equipo quedó fuera de la Liguilla y no cumplió su principal objetivo.

A través de redes sociales, la institución despidió al jugador con un mensaje que refleja su impacto dentro y fuera de la cancha.

“Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente. Te deseamos lo mejor en lo que viene, Sergio Canales. Monterrey siempre será tu casa”, informó el club.

Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente.💙



Te deseamos lo mejor en lo que viene, @SergioCanales.🙌🏼 Monterrey siempre será tu casa #EnLaVidaYEnLaCancha.⛰️ pic.twitter.com/2VjIAXyjTS — Rayados (@Rayados) April 28, 2026

Fin de la etapa de Sergio Canales en Rayados

La salida de Sergio Canales marca el cierre de un proceso que inició en el Apertura 2023, cuando llegó como uno de los fichajes más importantes de la Liga MX.

Durante su estancia, el español se consolidó como pieza clave del equipo, aportando talento, liderazgo y regularidad. Sin embargo, pese a su protagonismo, Rayados no logró conquistar el campeonato de liga.

En el Clausura 2026, su rendimiento fue a la baja: disputó 13 partidos, 10 como titular, sumó 945 minutos y anotó tres goles. En la recta final del torneo incluso dejó de tener actividad, destacando su ausencia en la jornada 17 ante Santos.

Los números de Sergio Canales en Monterrey

El paso de Sergio Canales por el futbol mexicano dejó estadísticas relevantes:

78 partidos disputados

72 como titular

36 goles anotados

8 tarjetas amarillas

0 expulsiones

Estas cifras lo colocan como uno de los extranjeros más productivos en su posición durante su etapa en la Liga MX, aunque sin el respaldo de un título.

Mensaje de despedida de Sergio Canales

Tras confirmarse su salida de Rayados, el futbolista utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento hacia el club, la afición y la ciudad.

“Por acogerme como a uno más de la Pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más duros. Gracias Rayados”, mencionó el jugador.

Además, profundizó en su decisión: “He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias Rayados”.

Por acogerme como a uno más de la pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos momentos y en los más… pic.twitter.com/Zd3FQqU39A — Sergio Canales (@SergioCanales) April 28, 2026

Una salida difícil y sin campeonato

El propio Sergio Canales, exjugador del Real Betis, reconoció que no fue sencillo tomar la decisión de dejar Monterrey, institución a la que llegó con altas expectativas.

“Despedirse de un lugar que has sentido como casa nunca es sencillo, por eso me cuesta encontrar las palabras. Llegué a Rayados con mucha ilusión de vivir una etapa importante como profesional y desde el primer día sentí el cariño de esta afición“.

“En el fútbol toca tomar decisiones difíciles, este es momento de cerrar esta etapa, es una decisión que he transmitido al club, pero me voy con gratitud y con el corazón lleno. Me llevo momentos que no voy a olvidar nunca, no solo partidos, goles y victorias, sino la forma en que esta ciudad nos abrazó a mí y a mi familia y nos hizo sentir en casa”.

"He decidido que este es el momento de cerrar esta etapa. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia".🎙️@SergioCanales.🔵⚪ pic.twitter.com/pTNsFBKre3 — Rayados (@Rayados) April 28, 2026

¿Qué sigue para Rayados y para Sergio Canales?

Con la salida de Sergio Canales, Rayados de Monterrey inicia una reestructuración de cara al Apertura 2026, en la que varios jugadores podrían definir su futuro en los próximos días tras reportar en El Barrial.

Mientras tanto, el futuro del mediocampista español queda abierto, luego de cerrar una etapa en la Liga MX en la que dejó huella individual, pero sin lograr el ansiado campeonato.

“Gracias afición por los buenos momentos y por estar en los más difíciles. Ojalá se den las cosas porque este equipo merece ser campeón pronto. Nos volveremos a encontrar”, concluyó.

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