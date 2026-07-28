Chicharito reconoce que su paso por las Chivas no fue tan agradable

Javier Hernández tuvo un regreso poco exitoso en las Chivas de Guadalajara. El exdelantero del Real Madrid se marchó por la puerta de atrás del conjunto mexicano. A sus 38 años jugará en el Atlético Dallas. Chicharito tuvo un paso agridulce por el Rebaño Sagrado.

Chicharito explicó que su incorporación al Atlético Dallas ha sido placentera. Javier Hernández recuerda con cariño su segundo ciclo en el Rebaño Sagrado, pero reconoció que hubo algunas personas que no lo trataron de la manera correcta en el conjunto mexicano.

“Mi tiempo en Guadalajara fue muy difícil. La manera en la que me han tratado aquí, no lo tenía allá. Los aficionados me trataron de maravilla (en Chivas), pero mucha gente dentro del club no me trató de la manera en la que Matt (Valentine) y Sam (Morton) me han tratado aquí”, dijo Chicharito sobre su segunda etapa en el club.

?? Chicharito sur son arrivée à l'Atlético Dallas : "Je veux jouer au football et gagner des titres"#beINSPORTS pic.twitter.com/3obbtAqRaU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 28, 2026

El exjugador del Real Madrid reveló que en las Chivas de Guadalajara perdió la motivación de jugar. Chicharito se desconectó de su pasión por el fútbol. Esa misma iniciativa que lo llevó a grandes escenarios en Europa.

“El trato se ve sumado a la oportunidad de jugar de nuevo y volver a sentir esa conexión que siento que perdí con el deporte que amo en México. Eso es lo que el Atlético Dallas me va a dar devuelta”, agregó.

Chicharito en su regreso a las Chivas

A inicios de 2024, Javier Hernández oficializó su regreso al fútbol mexicano después de su paso por la MLS. Pero esta segunda etapa estuvo llena de lesiones que afectaron el rendimiento de Chicharito.

Javier Hernández disputó 39 partidos con las Chivas de Guadalajara. Chicharito disputó poco más de 1,600 minutos dentro del campo. Hernández solo pudo aportar 4 goles y 1 asistencia en su amargo retorno al Rebaño Sagrado.

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