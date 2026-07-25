Gilberto Mora se sincera sobre su futuro

Gilberto Mora es uno de los futbolistas de mayor proyección en el fútbol mexicano. Tras su participación en el Mundial de 2026, el tema más debatido sobre su carrera es su posible salida al fútbol de Europa. Mora explicó cuál es su estatus.

Muchos son los clubes que han sido vinculados al futbolista de los Xolos de Tijuana. Sin embargo, el propio Gilberto Mora respondió a esta incertidumbre. El objetivo del mexicano es irse del club, pero hasta ahora no ha recibido nada concreto.

“Hasta ahorita no me ha llegado nada. Voy a enfocarme en el club. Mi representante no me ha dicho nada. Los tiempos de Dios son perfectos, yo voy a disfrutar y pues esperemos que se dé”, dijo el joven futbolista de los Xolos de Tijuana.

?1-0? "NO ME ENTERADO DE NADA, MI REPRESENTANTE NO SÉ SI TENGA ALGO"



Gilberto Mora respondió a ?? @garciatorano y que sólo está enfocado en su presente, y el futuro lo deja en manos de su representante.#CuadroTitular ? pic.twitter.com/JnWrr4ziBd — FOX (@somos_FOX) July 25, 2026

Gilberto Mora y un objetivo claro

Sebastián Abreu es el entrenador que ha manejado los tiempos de Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana. El estratega uruguayo reconoció que Mora está centrado en sus objetivos y las distracciones del mercado de pases no interfieren en ellos.

“Él tiene su zanahoria delante, sabe a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar; no está confundido, no está mareado. Disfruta del día a día, disfruta del entrenamiento, disfruta de jugar; quiere jugar más, lo tenemos que ir frenando nosotros”, dijo el entrenador.

¡HASTA EL 'LOCO' ESTÁ SORPRENDIDO!??



Sebastián Abreu reconoció que el Mundial disparó el valor de mercado de Gil Mora, pero lo que más le impresiona no es su cotización? sino la madurez con la que ha manejado todo a sus 17 años. ??? pic.twitter.com/XzkQE1aj9f — Claro Sports (@ClaroSports) July 24, 2026

El nombre de Gilberto Mora ha sido puesto al lado de grandes sumas de dinero. El futbolista de 17 años es un jugador prometedor y esto lo ha vinculado a equipos grandes de Europa. A pesar del dinero y la grandeza de los clubes mencionados, Gilberto Mora estaría llevando todo este proceso con madurez.

“Todo lo que se habla, y todo lo que se dice y todos los números y dólares que corren por arriba de él, no lo modifican en su objetivo y en su mentalidad”, agregó el entrenador uruguayo.

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