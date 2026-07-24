Orbelín Pineda: del Mundial de 2026 a vivir la experiencia del Clásico Regio

Orbelín Pineda jugó un par de partidos con la selección mexicana en el Mundial de 2026. Pineda vio minutos ante Corea del Sur y Ecuador. Tras su participación en la Copa del Mundo, ahora el mexicano regresa a la Liga MX con los Rayados de Monterrey. Pineda está motivado por vivir un Clásico Regio.

“Sabemos que no es nada fácil. Todos los clásicos se quieren ganar y son partidos muy intensos. Estoy seguro de que voy a disfrutar el Clásico Regio cuando me toque jugarlo y trataremos de hacerlo de la mejor manera porque ganar esos encuentros ayuda a fortalecer al equipo”, dijo Orbelín.

?? “Los clásicos se ganan, lo voy a disfrutar”



?? Orbelín Pineda



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Orbelín Pineda regresa a México tras un gran esfuerzo de los dirigentes de Rayados de Monterrey para su contratación. El conjunto mexicano le habría pagado hasta $9 millones de dólares al AEK de Atenas para obtener los servicios del mediocampista mexicano. Pineda cerró un contrato hasta 2029.

“La gente tiene todo el derecho de expresar su opinión. Yo viví una experiencia muy importante en Europa. Fui con mucha ilusión y aprendí muchísimo. Hoy regreso a México para formar parte de un proyecto que me convenció. Rayados hizo un gran esfuerzo por contratarme y ahora me toca responder dentro de la cancha, disfrutando esta nueva etapa y ayudando al equipo a cumplir sus objetivos”, detalló.

De esta forma el mediocampista nacido en Coyuca de Catalán cierra un ciclo con el AEK de Atenas. El mexicano llegó al fútbol griego en 2022. Desde entonces el mexicano disputó 174 partidos. Durante esa cantidad de encuentros Pineda aportó 20 goles y 17 asistencias.

Confía en Rafa Márquez

Orbelín Pineda es uno de los jugadores que podría seguir en la órbita de la selección mexicana en el próximo proceso. Ahora Rafa Márquez será el seleccionador y Pineda confía en sus capacidades. Pineda intentará seguir en un buen nivel para poder ser tomado en cuenta por el “Káiser”.

“Conozco a Rafa desde su etapa como jugador y también como auxiliar. Es una gran persona y estoy muy agradecido por todo lo que compartimos. Creo que, mientras uno esté en un buen nivel, siempre tendrá posibilidades de ser convocado. Yo vengo a trabajar y a dar lo mejor de mí. Si llega nuevamente la oportunidad de representar a México, lo haré con muchísimo orgullo. Le deseo mucho éxito a Rafa. Sabemos de su capacidad y estoy seguro de que ayudará mucho a la selección”, concluyó.

"DE RAFA (MÁRQUEZ) LO CONOCÍ DE JUGADOR Y AHORA COMO AUXILIAR, ES UN TIPAZO" ?



Orbelín Pineda habla sobre el nuevo DT del Tri y la posibilidad de ganarse el llamado tras volver a México ??



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