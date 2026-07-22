Repasa cómo le fue a Conmebol en el Mundial de 2026

Las selecciones sudamericanas no tuvieron el mejor desempeño en el Mundial de 2026. Argentina fue el conjunto de la Conmebol que llegó más lejos en la Copa del Mundo. Hubo varias decepciones en el torneo.

La selección de Uruguay fue la primera en despedirse el Mundial de 2026. El conjunto de Marcelo Bielsa no pudo ganar ningún partido. Los “Charrúas” empataron 1-1 con Arabia Saudita, 2-2 con Cabo Verde y perdieron 0-1 contra España en la última jornada.

La siguiente gran decepción fue Ecuador. El conjunto ecuatoriano finalizó la fase eliminatoria como la segunda mejor selección de Conmebol detrás de Argentina. La Tri cayó en la primera jornada 0-1 contra Costa de Marfil, igualaron 0-0 con Curazao y luego vencieron a Alemania en la última jornada. Fernando Llano

Una selección que cumplió con sus expectativas fue Paraguay. El conjunto paraguayo inició con el pie izquierdo al caer 1-4 contra Estados Unidos, vencieron a Turquía 1-0 y empataron con Australia 0-0 en la última jornada. El la ronda de dieciseisavos derrotaron 2-1 a Alemania, pero en la siguiente ronda fueron eliminados por Francia 0-1.

Otras dos grandes decepciones fueron Colombia y Brasil. El conjunto cafetero fue eliminado en los octavos de final del torneo por Suiza; Brasil cayó en esta mista ronda pero ante la selección de Noruega. Ambas selecciones tenían cruces accesibles, pero no pudieron superar a los combativos rivales europeos.

La selección que más lejos llegó fue Argentina. El conjunto de Lionel Scaloni fue sorteando obstáculos al mismo tiempo que dejaba muchas dudas. Pero poco a poco fueron avanzando. Derrotaron a Austria, Jordania y Argelia en la fase de grupos.

En la ronda de dieciseisavos vencieron 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra; en octavos superaron a Egipto 3-2 con una gran remontada en los minutos finales; en cuartos acabaron con las ilusiones de Suiza en tiempo extra con un triunfo 3-1 y en las semifinales vencieron a Inglaterra 1-2, nuevamente viniendo de abajo en el marcador.

En la final se toparon con España. Argentina buscaba retener el título, pero el conjunto europeo no les permitió jugar en ningún tramo del partido. La Albiceleste no pateó al arco en 120 minutos y con un gol de Ferran Torres cayeron 1-0.

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