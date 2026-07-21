Exfutbolistas ingleses se indignan por las actitudes de Leandro paredes

España derrotó a Argentina en la final de la Copa del Mundo de 2026. Luego de que se sentenciara el triunfo español, dentro del campo hubo varios enfrentamientos. El más mediático de de todos fue el de Leandro Paredes con varios jugadores contrarios. Alan Shearer y Joe Hart criticaron las actitudes del futbolista de Boca Junior.

Leandro Paredes fue expuesto por la transmisión oficial de la Copa del Mundo. En cámara lenta, el futbolista argentino fue captado encarando a Éric García y tomándolo del cuello. Este fue el primer gran cruce.

??? GAVI le PEGA DESDE ATRÁS a LEANDRO PAREDES en el inicio de la pelea tras el final del partido.?pic.twitter.com/mkiX3J1Aa1 — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) July 20, 2026

“Paredes arrojó dos o tres en la cara de alguien. Él fue por ellos. No hay lugar ni espacio para eso. Sabemos lo mucho que significa para ellos y sabemos lo mucho que duele perder, pero hay una manera de perder. Demasiadas veces hemos visto eso desde Argentina. La reacción después del silbato final es terrible”, dijo Alan Shearer en la transmisión de la BBC.

Las confrontaciones continuaron, pero el siguiente objetivo de Leandro Paredes fue Gavi, el mediocampista del FC Barcelona. Paredes lo derribó y, mientras estaba en el piso, siguió confrontándolo. Leandro Paredes también se vio envuelto en discusiones y confrontaciones con el lateral español Pedro Porro.

? ????????: FIFA has confirmed that no disciplinary action was taken against Leandro Paredes after the World Cup final. ??



Paredes was initially reported as having been sent off by referee Slavko Vin?i? for appearing to push Gavi by the throat.



However, the red card? pic.twitter.com/UkEx2J9X7N — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2026

“Paredes no necesita hacer eso, él es mejor que eso, y no se detiene ahí; sigue y sigue y sigue. Todos sabemos lo que es perder un partido, podemos estar muy frustrados, pero esto no es aceptable; no es una buena imagen en absoluto”, dijo el exguardameta Joe Hart en unas declaraciones difundidas por ESPN.

Leandro Paredes y la final de los empujones

Lo curioso del caso es que el mediocampista de la selección de Argentina ya se había ganado una tarjeta amarilla en el partido por empujar a varios rivales de la selección de España.



Una amonestación que lo condicionó gran parte del partido y se la ganó luego de empujar a Rodri y a Dani Olmo mientras el partido estaba detenido. Esta tarjeta fue un poco irresponsable en medio de la intensidad del partido y su importante rol de mantener el equilibrio defensivo de Argentina en la mitad de la cancha.

¡SE ENCIENDEN LOS ÁNIMOS ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA! ???



Tras una dura falta en la mitad de la cancha, los futbolistas de Argentina ?? y España ?? se encararon en una lluvia de empujones y reclamos. Leandro Paredes terminó siendo amonestado.



¿Debería el técnico ajustar las? pic.twitter.com/bGLs9k26lN — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 19, 2026

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