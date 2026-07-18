Donald Trump no descarta la idea de organizar un Mundial solo en Estados Unidos

El Mundial de 2026 ha dejado grandes partidos y muy buenas asistencias en los países involucrados. Estados Unidos, México y Canadá han sido buenos anfitriones en esta edición de la Copa del Mundo. Donald Trump habría quedado encantado con el torneo y sugiere organizar otro Mundial, pero solo en Estados Unidos.

El primer mandatario estadounidense se ha visto mucho mas involucrado en el terreno futbolístico. Algunas no han sido tan aplaudidas como el caso de Folarin Balogun, pero su interés por organizar eventos de estas magnitudes es evidente.

En una conferencia especial antes del cierre de la Copa del Mundo, Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría organizar de nuevo la Copa del Mundo, pero sin el aporte de México y Canadá.

“Deberíamos volver a elegir a Estados Unidos, pero esta vez dejaremos a México y Canadá fuera. Pero luego ellos podrán hacerla. Fue muy amable de mi parte incluirlos”, dijo el presidente de Estados Unidos.

??? Donald Trump wants the U.S. to host another FIFA World Cup, WITHOUT MEXICO.



“Gianni also had another idea: we could do it in China and the United States. Short flights between games; the players would love that.” ??? pic.twitter.com/w67BGII0e6 — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) July 18, 2026

En su característico tono sarcástico, Donald Trump sugirió que solo uno de ellos podría ser elegido para evitar problemas. El presidente de Estados Unidos también ventiló la posibilidad de que China sea uno de los organizadores. Sin embargo, es evidente que esto sería un reto logístico.

“Lo que se puede hacer es que para la próxima se escoja a uno de ellos para organizar el Mundial. Eso aliviará un poco el enojo de todos. Pero Gianni tuvo también otra gran idea, dijo que podríamos hacerlo China y Estados Unidos la próxima vez”, agregó.

Infantino agradece a Donald Trump

Mucho se ha cuestionado la amistosa relación entre Gianni Infantino y Donald Trump. Las críticas se agudizaron tras la revisión de la sanción de Balogun solicitada por el primer mandatario estadounidense. A pesar de ello, Infantino aseguró que sin Trump, el Mundial no hubiese sido exitoso.

“No necesita que la gente le halague, señor presidente, pero este Mundial no habría sido un éxito tan increíble sin usted (…) El sueño americano se hizo realidad y unimos al mundo”, dijo el presidente de la FIFA.

President Trump joked with FIFA President Gianni Infantino on Friday when the soccer organization head said "FIFA is the official happiness provider to humanity," to which Trump shouted out to the audience, "unless your team loses." pic.twitter.com/c810UD60an — CBS News (@CBSNews) July 17, 2026

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