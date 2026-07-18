Slavko Vincic pitó una vez a Argentina y cinco a España: todos los resultados

El esloveno Slavko Vincic, confirmado por la FIFA como árbitro de la final del Mundial 2026, es uno de los más experimentados del fútbol en la actualidad. Sin embargo, sus antecedentes con Argentina y España son muy distintos, incluso opuestos.

La gran final de la Copa del Mundo se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Antes de que se empiece a jugar el partido, la designación de Vincic ya crea polémica entre los aficionados, especialmente de la Albiceleste. La razón: solo ha dirigido un encuentro de Argentina, que acabó perdiendo, y con España acumula cinco, todos sin conocer la derrota.

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El único antecedente de Slavko Vincic con Argentina

El árbitro de 46 años dirigió por primera y única vez a Argentina durante el Mundial de Qatar 2022, en el recordado debut frente a Arabia Saudita.

Aquel encuentro terminó con una sorpresiva derrota por 2-1 para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Durante el partido, Vincic sancionó un penal a favor de Argentina que Lionel Messi convirtió en gol y anuló dos tantos de Lautaro Martínez por posiciones adelantadas, decisiones respaldadas por el VAR.

Pese a ese traspié inicial, Argentina logró recuperarse en el torneo y terminó conquistando su tercer título mundial semanas después.

España mantiene un historial invicto con Vincic

El panorama cambia por completo cuando se analiza el historial de España bajo el arbitraje del colegiado esloveno.

Vincic ha dirigido cinco encuentros de la selección española, con un saldo de tres victorias y dos empates, por lo que la “Roja” nunca perdió con él como árbitro principal.

La mayoría de esos compromisos correspondieron a competiciones oficiales: tres partidos de la Eurocopa, uno de la UEFA Nations League y un amistoso internacional frente a Colombia.

Su antecedente más reciente llegó en la Eurocopa 2024, cuando España derrotó 2-1 a Francia en semifinales. Después de comenzar perdiendo con un gol de Randal Kolo Muani, el equipo de Luis de la Fuente reaccionó gracias a las anotaciones de Lamine Yamal y Dani Olmo para avanzar a la final, torneo que posteriormente conquistó.

Aunque a muchos hinchas les resulta polémico, la realidad es que la elección de Slavko Vincic no sorprende. En los últimos años se ha consolidado como uno de los árbitros más importantes del panorama internacional, además de dirigir finales de máximo nivel en Europa.

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