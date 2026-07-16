Messi jugará su tercera final de Mundial e iguala a una leyenda brasileña

Llegar a tres finales de un Mundial es uno de los récords más complicados de lograr en el fútbol. Incluso, no solo basta alcanzarla, sino también disputarla. Y en este último detalle es donde se ubica ahora Lionel Messi, que a menos que sufra una lesión que lo incapacite para jugar el domingo (fans de Argentina anulando mufa), igualará a la leyenda brasileña Cafú.

Messi y Marcos Evangelista de Moraes, nombre real de Cafú, comparten el haber jugado tres finales de la Copa del Mundo, pero cado uno ostenta el récord con matices diferentes.

Por ejemplo, el argentino jugará su tercera final siendo TITULAR en la selección, mientras que Cafú logró disputar la final del Mundial 1994 gracias a la lesión de Jorginho en el minuto 21.

Allí es donde Messi convierte el récord en una hazaña más complicada, considerando que su primera titularidad fue en 2014, es decir, hace 12 años. No cualquier futbolista es titular en la final de un Mundial y más de una década después aún sigue vigente y titular con su selección.

Pero el récord de Cafú guarda otro detalle que también es muy difícil de imponer, ya que no solo es individual, sino colectivo: disputar DE FORMA CONSECUTIVA tres finales de un Mundial.

Cafú jugó con Brasil la final de los Mundiales 1994, 1998 y 2022, siendo campeón en esta última. Crédito: Luca Bruno | AP

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Otras leyendas que alcanzaron tres finales de un Mundial, pero no jugaron en las tres

Bien sea por lesión o decisión técnica, hay cuatro leyendas del fútbol, dos brasileños y dos alemanes, que llegaron a tres finales de un Mundial, pero solo jugaron en dos. Estos son:

Pelé: 1958, 1962 (lesionado) y 1970

Lothar Matthaus: 1982 (no jugó la final), 1986 y 1990

Pierre Littbarski: 1982, 1986 (no jugó la final) y 1990

Ronaldo Nazário:1994 (no jugó la final), 1998 y 2002

Cabe destacar que Pelé fue el único jugador que levantó la Copa del Mundo en sus tres finales, algo que no podría lograr Lionel Messi, incluso si Argentina vence a España, ya que perdió la final de 2014.

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