Frustración total: Bellingham agredió al ‘Colo’ Barco en el Argentina-Inglaterra.

Los ingleses no aceptaron irse en blanco después de la dolorosa derrota 2-1 ante Argentina. La imagen más clara del dolor y la frustración en la escuadra de los “Three Lions” la protagonizó la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, al propinarle un polémico manotazo a Valentín “Colo” Barco.



La acción pasó desapercibida en un principio debido a que Barco corrió a unirse a los festejos en el centro del campo en cuanto el árbitro decretó el final del encuentro. Sin embargo, el golpe de Bellingham al defensor argentino —quien militó la última temporada en el R. C. Estrasburgo de Francia— estuvo a nada de desatar una auténtica hecatombe en la cancha del Mercedes-Benz Stadium.

Jude Bellingham slaps Barco on the back of the head



Absolutely disgraceful behavior pic.twitter.com/tt6pNFKlm2 — ?? (@YanitedBruno) July 15, 2026





Tensión en la cancha: ¿Qué desató la furia de Bellingham?



La agresión estuvo a punto de provocar una bronca generalizada. Versiones en el estadio apuntan a que se generó un fuerte cruce de palabras entre Barco y el jugador inglés, aunque los motivos exactos aún no se han podido comprobar.



También existen reportes de que Bellingham simplemente no soportó la euforia argentina. Mientras Barco se fundía en un abrazo con sus compañeros como parte de las celebraciones, el británico se acercó y le propinó un impacto en la parte posterior de la cabeza, desatando la furia inmediata del sudamericano.



Barco encaró de inmediato al mediocampista del Real Madrid y el conflicto rozó una magnitud peligrosa. Los compañeros del “Colo” salieron en su defensa de inmediato, reclamándole la actitud al inglés y buscando cobrar revancha por mano propia en pleno campo de juego.



Otamendi y Nico Paz intervinieron para evitar sanciones



Cuando Valentín respondió con coraje —sin conocerse aún la razón oficial de la provocación ni si existían antecedentes por gritos desde la banca durante el partido—, Nico Paz intervino rápidamente para intentar separarlos.

BELLINGHAM LE PEGÓ AL COLÓ BARCO, NO ME LO PUEDO CREER JAJAJAJJAJAJAJAJA pic.twitter.com/aQr4xAaGjO — BolañosDeBoca (@BocaBola11) July 15, 2026



El tumulto fue creciendo e involucró a miembros de ambos planteles. La calma llegó gracias a Nicolás Otamendi, quien empujó firmemente a Bellingham para retirarlo del cruce de palabras. La intervención del capitán evitó que el conflicto escalara a mayores sanciones, algo que habría afectado gravemente a los argentinos de cara a la gran final del próximo domingo.

??| Jude Bellingham ??????? Colo Barco in the head after the match. ????????pic.twitter.com/pRqnuwP8hm — CentreGoals. (@centregoals) July 15, 2026



Al final, la historia demostró una vez más que Inglaterra no puede quitarse el yugo de “la mano de Dios” que los persigue desde hace 40 años. Con un Lionel Messi decisivo, Argentina resolvió un partido sumamente complicado y ya tiene la mira puesta en el título.

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